Nemmeno ventiquattr'ore fa Robert Moreno aveva espresso tutta la sua gioia per il ritorno in campo, seppur in amichevole, del Monaco, che però oggi ha deciso di esonerarlo. L'ex vice di Luis Enrique, e c.t. ad interim della Spagna per qualche mese, non è più l'allenatore del club del Principato, che lo sostituisce con il croato Robert Kovac, reduce dall'esperienza, double face, con il Bayern Monaco.

Il Monaco esonera Robert Moreno

Tanti anni da collaboratore e poi vice di Luis Enrique, che sostituì sulla panchina della Spagna quando il suo ‘maestro' fu costretto a lasciare la panchina a causa di una tragedia familiare. Moreno pensava di rimanere c.t. fino a Euro 2020, ma non è stato così. Quando Luis Enrique riprese il suo posto Moreno sbatté la porta e andò via, pochi mesi dopo, prima della fine del 2019, divenne l'allenatore del Monaco. Un'esperienza con alti e bassi, la salvezza l'ha conquistata, ma nulla di più. Undici partite: 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La dirigenza ha deciso di sollevarlo dall'incarico e lo ha fatto subito. In Francia si stanno disputando le prime amichevoli e il campionato inizierà il 23 agosto.

Robert Kovac sarà il nuovo allenatore del Monaco

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma al tecnico è stato già comunicato tutto. Il successore di Moreno sarà Robert Kovac che dopo aver vinto la Bundesliga (al primo tentativo) con il Bayern Monaco è stato liquidato in malo modo lo scorso novembre, dopo un pesante ko contro l'Eintracht – Flick, che era il suo vice, lo ha sostituito e ha fatto il ‘doblete'. Kovac è senz'altro un tecnico preparato che merita un'altra chance e proverà a rilanciarsi con il Monaco, che nelle ultime stagioni, nonostante una serie di buoni giocatori, ha fatto un'enorme fatica ed è sempre stata lontana dai piani altissimi della classifica.