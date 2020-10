Nazionale neroverde. L'Italia che questa sera va in campo contro la Moldavia (ore 20.45) sarà caratterizzata dalla presenza tra i titolari di 3 calciatori del Sassuolo. Il giovane, Locatelli, al quale Mancini ha ribadito la fiducia dopo averlo schierato anche con l'Olanda. Il ‘figliol prodigo', Berardi, che dopo 2 anni (l'ultima fu a novembre del 2018 con gli Stati Uniti) si rivede nella formazione iniziale. Il ‘vecchio' bomber, Caputo, che a 33 anni si toglie la soddisfazione di indossare la maglia degli Azzurri. "Per me è una grande soddisfazione essere qui", ha ammesso in conferenza stampa -. Proverà a convincere Mancini a dargli un'opportunità in più per figurare tra i convocati anche in occasione dell'avventura per il prossimo Europeo.

Ed è in questa ottica che il commissario tecnico farà esperimenti partendo da due certezze: Sirigu tra i pali, Acerbi in difesa (tra i sicuri presenti anche nella lista dei 23 per Euro 2021). Per il resto, in attesa delle sfide di Nations League contro Polonia e Olanda, la formazione che verrà proposta sarà rivisitata ma con l'obbligo di vincere e non fare passi indietro dal punto di vista del gioco.

L'avversario (175° nel Ranking Fifa) non è irresistibile ma il ct ha tracciato una linea spartiacque molto chiara. "Dobbiamo vincere per il Ranking", ha chiarito alla vigilia dell'incontro. Il motivo? Arrivare al sorteggio Mondiale del 3 dicembre tra le prime 10 europee così da essere testa di serie e ambire a un girone di qualificazione verso il Qatar meno duro. Al momento l'Italia è al 12° posto nella classifica Fifa mentre è al 7° in Europa, ecco perché ‘Mancio' non vuole cali di tensione.

Le probabili formazioni di Italia-Moldavia

Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, G. Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. All.: Mancini.

Moldavia (5-4-1): Koselev; Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ginsari, Ionita; Damascan. All. Firat.

Arbitro: Siebert (Germania)

Dove vederla in Tv: ore 20.45, Raiuno.