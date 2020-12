Milano è tornata grande. Il Milan è al comando della Serie A, l'Inter è al secondo posto, alle loro spalle la Juventus. Anche nell'ultimo turno di campionato per entrambe le squadre milanesi sono stati decisivi gli esterni. Theo Hernandez ha propiziato il secondo gol al Sassuolo, quello di Saelemaekers, con una galoppata splendida, mentre Hakimi ha firmato il gol che ha aperto la partita tra l'Inter e lo Spezia. Oltre a essere dei calciatori determinanti i due esterni hanno in comune, oltre alla lettera acca con cui inizia il loro, anche l'essere passati dal Real Madrid, club che non li ha valorizzati e anzi li ha liquidati senza farsi troppi problemi.

In coppia vinsero la Champions con il Real Madrid

Potevano essere a lungo compagni di squadra, lo sono stati solo per una stagione, di per sé meravigliosa perché pur da riserve entrambi hanno vinto la Champions League. Avrebbero facilmente potuto giocare per una decina d'anni uno sulla fascia sinistra e uno su quella destra della difesa del Real Madrid, ma il club di Florentino Perez ha deciso di cederli entrambi, prima in prestito e poi a titolo definitivo. Theo dopo aver vinto la Champions (in un'annata da 23 presenze complessive) va in prestito alla Real Sociedad, Achraf invece passa, per due anni, in prestito al Borussia Dortmund. Giocano bene entrambi, ma non convincono il Real che li vende per fare cassa a un anno di distanza. Theo nell'estate del 2019 passa al Milan per 20 milioni di euro, mentre a giugno 2020 l'Inter ufficializza l'acquisto di Hakimi per 40 milioni di euro più 5 di bonus.

Perché il Real Madrid non ha puntato su Theo e Hakimi

Il Real ha preferito venderli sicuramente per effettuare delle grandi plusvalenze, li ha ceduti per preservare il gruppo storico, in questo modo hanno avuto garantito il posto fisso gli esterni di sempre Carvajal e Marcelo, ma li ha ceduti anche perché per entrambi certo la vita non è stata semplice. Hernandez in un'intervista ha raccontato dei suoi trascorsi al Real dicendo: "A Madrid mi sono preso tanti insulti e tante critiche. Ho fatto qualche tonteria, ma sono maturato come persona. Per me è stata un'esperienza importantissima". Certamente è curioso che i blancos abbiano ceduto anche un altro terzino, Regulion, passato al Siviglia e poi a titolo definitivo al Tottenham.

Theo Hernandez e Hakimi inseguono lo scudetto con Milan e Inter

E adesso dopo essere stati compagni di squadra al Real Madrid in una stagione con quattro trofei vinti (oltre alla Champions League, anche Mondiale per Club, Supercoppa Europea e Supercoppa di Spagna) Hakimi e Theo Hernandez sperano di sfidarsi in un lungo testa a testa scudetto. Nella prima sfida diretta il rossonero Theo Hernandez ha battuto il nerazzurro Hakimi, sul loro cammino verso il sogno scudetto c'è un loro vecchio compagno di squadra: Cristiano Ronaldo, che guida la rimonta della Juventus.