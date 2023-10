Qual è l’unico premio nel calcio più prestigioso del Pallone d’Oro: l’ha vinto solo un calciatore Cos’è il Super Pallone d’Oro e chi è l’unico giocatore ad averlo vinto: perché può vincerlo anche Lionel Messi.

Il Super Pallone d’Oro: ecco il trofeo che è stato vinto solo da un calciatore finora.

Esiste un premio più importante del Pallone d'Oro per un calciatore? Sì, è il Super Pallone d'Oro. Il noto riconoscimenti di France Football viene considerato da tutti il premio individuale più importante per chi gioca a calcio e venne istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese con il nome di "Calciatore europeo dell'anno" perché era un premio che faceva riferimento a calciatori del Vecchio Continente. Dal 1995 è stato aperto a quelli di nazionalità extraeuropea.

Nonostante la credenza più diffusa, il Ballon d'Or non è il trofeo più importante a livello individuale per un calciatore. Esiste un riconoscimento che si chiama Super Pallone d'Oro e venne assegnato per sancire chi era stato il migliore giocatore degli ultimi tre decenni (in quel caso fine degli '50, '60, '70 e inizio anni '80).

Alfredo Di Stefano.

Cos'è il Super Pallone d'Oro, il premio più importante del Pallone d'Oro

È un premio molto particolare perché fino ad oggi è stato assegnato una sola volta, e per questo motivo è ancora più prestigioso Pallone d'Oro: è riservato a chi ha vinto il classico riconoscimento individuale per più di una volta e quindi il circolo è molto esclusivo.

Era il 24 dicembre 1989 il premiato fu Alfredo Di Stéfano, che ha vinto due volte il Pallone d'oro (1957 e 1959) e riuscì a battere la concorrenza di Johan Cruyff e Michel Platini.

La camera mortuaria di Alfredo Di Stefano e il Super Pallone d’Oro.

L'uomo simbolo del Real Madrid ha raccolto più voti tra la giuria di France Football e dagli ex vincitori del Pallone d'Oro mentre il più votato da telespettatori fu Michel Platini. La Saeta Rubia, che fece parte della Maquina River Plate negli anni '40, si aggiudicò il riconoscimento e per diversi anni è stato esposto al museo del Real Madrid al Santiago Bernabéu.

Dopo la morte di don Alfredo i figli di Di Stéfano hanno messo all'asta i suoi cimeli e questo trofeo è stato venduto ad un acquirente anonimo per 187.500 sterline. In tanti ricordano che il Super Pallone d'Oro venne esposto durante la camera mortuaria dell'uomo che da tanti viene considerato "il migliore calciatore di tutti i tempi' ma che molti non sapessero cosa fosse proprio per l'esclusività di questo premio.

Lionel Messi in occasione della cerimonia del Pallone d’Oro 2022.

Questo premio non è stato più assegnato il Super Pallone d'Oro ma non è detto che le cose non possano cambiare. Non è detto che si riassegnerà dopo altri 30 anni ma se così dovesse essere Lionel Messi, che si appresta a vincere il suo ottavo Pallone d'Oro, sarebbe il favorito perché ha decisamente segnato un epoca in questo sport.