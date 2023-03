Potter scarica Lukaku senza neanche nominarlo: “Uno che non ha risolto i problemi del Chelsea” Il Chelsea non ha intenzione di puntare su Lukaku per la prossima stagione: Potter boccia l’attaccante in conferenza stampa.

A cura di Ada Cotugno

Alla fine di questa stagione Romelu Lukaku ritornerà al Chelsea, in attesa di capire cosa sarà del suo futuro. L'attaccante in prestito all'Inter non sta vivendo la sua miglior stagione e potrebbe trovarsi presto in una situazione molto complicata.

L'infortunio ha condizionato la sua seconda avventura in Italia: il belga aveva lasciato Milano come re assoluto dopo la vittoria dello scudetto, ma al suo ritorno non è riuscito ad avere lo stesso impatto sulla squadra.

Il suo scarso rendimento potrebbe convincere l'Inter a non chiedere un secondo prestito per la prossima stagione, come stabilito da un accordo verbale con il Chelsea, e per questo Lukaku potrebbe trovarsi bloccato a Londra senza molte vie d'uscita. Anche le parole di Marotta lasciano spazio a molti dubbi sul futuro.

A pesare su di lui è specialmente il costo del suo cartellino: l'attaccante infatti era tornato ai Blues per la terza volta nella sua carriera per 115 milioni di euro, un investimento pesante con il quale gli inglesi speravano di risolvere i problemi emersi in attacco.

E chi meglio del centravanti che con Antonio Conte in Serie A aveva segnato 24 gol in tutta la stagione? Lukaku sembrava il nome perfetto per Thomas Tuchel, ma l'amore tra i due non è mai scoppiato: in Premier League Big Rom sembrava soltanto l'ombra del giocatore visto in Serie A.

La sua breve passeggiata a Londra si è conclusa con 15 gol in tutte le competizioni e tante critiche da parte dei suoi ex tifosi che hanno ritrovato lo stesso attaccante spaesato e in difficoltà visto anche nelle due precedenti esperienze londinesi.

Anche questa volta la pressione della Premier League ha avuto la meglio e neanche il frettoloso ritorno in Italia è bastato per spezzare questa sorta di maledizione: prima il lungo infortunio, poi il Mondiale sfortunato e infine la ricaduta, anti ostacoli per Simone Inzaghi che ha potuto lavorare con lui soltanto in poche occasioni.

Se all'Inter non ingrana, Lukaku non è visto di buon occhio neanche dall'Inghilterra. L'allenatore del Chelsea, Graham Potter, in conferenza stampa ha praticamente scaricato l'attaccante senza mai nominarlo, ma facendo grandi riferimenti al suo acquisto.

"Dall'esterno sembrava che il Chelsea avesse un problema di gol e ha speso quasi 100 milioni di sterline per un numero 9 che avrebbe dovuto risolvere il problema. Per quanto ne so, non ha risolto il problema". Un colpo di fioretto che chiarisce molto bene il suo pensiero per il prossimo mercato.

Il Chelsea ha grandi problemi in attacco ma il ritorno di Lukaku non sembra essere la soluzione. Se l'Inter decidesse di non chiedere un nuovo prestito, allora il belga si troverebbe fuori dai progetti di Potter e sarebbe costretto a ricominciare tutto da capo in una nuova squadra, sperando di mettere alle spalle questi due anni turbolenti.