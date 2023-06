Podolski cambia tutto e si dà alla musica: dirigerà il festival più importante della Germania Dopo aver aperto una gelateria e un ristorante di kebab, Podolski cambia ancora vita: il Campione del Mondo con la Germania dirigerà un importante festival musicale.

A cura di Ada Cotugno

Dopo una lunga carriera da calciatore e un'avventura da ristoratore con il suo Mangal Döner, locale dove gli avventori possono gustare un buon kebab, Lukas Podolski cambia ancora vita.

L'ex giocatore di Bayern Monaco, Arsenal e Inter non si è ancora ritirato dalla scena calcistica, dato che dal 2021 milita allo Górnik Zabrze, una squadra di calcio polacca, ma nel frattempo ha esteso la sua grande rete di attività al di fuori del rettangolo verde.

La mente imprenditoriale non gli manca, come dimostrato dal suo ristorante che negli anni ha attirato diversi curiosi e tifosi a Colonia, la città in cui è cresciuto e dove aveva già inaugurato l'Ice Cream United.

Questa volta però non si tratta di ristorazione, dato che Podolski occuperà dell'organizzazione dell'Hockenheimring: si tratta del festival musicale più importante della Germania, una sorta di Coachella in formato tedesco al quale parteciperanno oltre 100.000 spettatori.

Il grande evento si terrà nel mese di settembre, dal 14 al 17, e ospiterà diversi artisti, cantanti e dj di fama mondiale. Non mancherà ovviamente un richiamo al calcio, dato che tra le attività secondarie il giocatore sta anche organizzando un torneo proprio in quei giorni, per intrattenere tutti i presenti.

Dalla vittoria del Mondiale in Brasile con la sua Germania alla direzione di uno dei festival più importanti al mondo il passo è davvero breve: Podolski ha saputo reinventarsi in diversi modi dopo essersi allontanato dalla grande scena calcistica dell'Euopa.

Nella sua carriera da giocatore ci sono diversi riconoscimenti importanti, come il terzo posto nella classifica dei marcatori eterna della nazionale tedesca, il primato per il gol più veloce della storia della Germania (segnato dopo 7 secondi all'Ecuador nel 2017) e ovviamente numerosi trofei conquistati nel corso delle mille avventure che ha affrontato in campo.