Pochettino non conosce tutti i giocatori del Chelsea, la domanda lo spiazza completamente: “Chi?” Pochettino è rimasto sbalordito quando gli è stata posta una domanda su due giocatori del Chelsea: il manager dei Blues ha dato l’impressione di non conoscere tutti i calciatori a sua disposizione ma, probabilmente, era ancora focalizzato sulla partita col Luton.

A cura di Vito Lamorte

Il Chelsea ha vinto la sua prima partita stagionale in Premier League battendo il Luton Town per 3-0. Per i Blues sono andati in gol Sterling, due volte, e Jackson, ma i problemi per la squadra di Mauricio Pochettino non sono risolti e il manager argentino dovrà lavorare sodo con i suoi ragazzi per essere competitivi fin da subito.

Intanto il club di Londra deve mettere a posto la rosa dopo il solito mercato faraonico che ha portato a Cobham tanti nuovi calciatori dopo i numerosi innesti già fatti a gennaio, quando Todd Boehly voleva mostrare la sua sua forza economica e ha ben pensato di rivoluzionare la squadra a metà annata.

La scorsa stagione la squadra londinese ha speso oltre 600 milioni di sterline e questa estate è stata sfiorata la cifra di 350 milioni. Ci sono state diverse partenze, come quelle di Kai Havertz, Mason Mount e Mateo Kovacic, ma nonostante questo il nuovo tecnico Pochettino si è trova ad affrontare un problema numerico della rosa.

Secondo il sito del Chelsea la rosa è composta da 32 giocatori, escludendo quelli fuori rosa come Romelu Lukaku. Un numero davvero eccessivo per qualunque manager. Nelle scorse settimane alcune indiscrezioni su questo tema riportavano come alcuni giocatori erano costretti a cambiarsi nei corridoi di Cobham per gli allenamenti.

Proprio su questo tema è stata posta una domanda a Pochettino nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Luton: un giornalista ha chiesto informazioni su due giocatori che non erano inclusi nei convocati, ovvero il difensore Malang Sarr e il portiere Jamie Cumming.

Il primo è stato ingaggiato come free agent nel 2020 e le due stagioni passare è stato mandato in prestito mentre il secondo è un prodotto dell'Academy del Chelsea e il mese scorso ha giocato la prima partita della pre-season contro il Wrexham.

Alla domanda sul perché nessuno dei due fosse nella lista dei convocati per la partita contro il Luton, Pochettino ha risposto: "Chi?", lasciando perplessi tutti i presenti come se non conoscesse tutti i calciatori a sua disposizione.

L'allenatore argentino, che ha chiesto informazioni all'addetto stampa al suo fianco, ha proseguito: "Non so cosa posso dirti. Non lo so perché mi hai sorpreso! È come se mi avessi dato un pugno in faccia e io sono così. Stavamo parlando del Luton!"

Probabilmente è così, sarà rimasto semplicemente sorpreso dalla domanda ma dalle impressioni dei presenti sembrava davvero che il manager avesse dimenticato che Sarr e Cumming fanno parte della sua squadra.

Questo non dice molto sulle loro possibilità di giocare e di far parte della rosa, ma soprattuto nel modo scriteriato in cui si è lavorato al Chelsea nell'ultimo periodo. Pochettino dovrà lavorare tanto, in campo e fuori.