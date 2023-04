Pioli svela il piano tattico per Napoli-Milan: “Un errore pensare solo a difendere” Il tecnico rossonero alla vigilia di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di Champions League ha confermato la presenza tra i titolari di Giroud, che ha recuperato.

A cura di Alessio Morra

L'1-0 dell'andata è un discreto di vantaggio, che permette al Milan di avere due risultati a disposizione su tre con il Napoli. Ma ovviamente un uomo navigato come Pioli sa benissimo che la qualificazione per le semifinale di Champions League è tutta in discussione. Si è mostrato calmo, come in realtà anche Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia. Non ha dato indizi sulla formazione, ma ha confermato la presenza di Giroud.

Una conferenza stampa molto veloce quella di Pioli, che ha esordito dicendo: "Siamo molto contenti di esser qui a giocarci questa grande partita. Le ripartenza fanno parte della nostra caratteristiche", ed ha proseguito facendo capire quale sarà lo stile di gioco del Milan: "Sarebbe un errore difendersi qui, abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che non perde in casa in Champions da dodici partite, ha sempre segnato tanti gol quest’anno, tre quattro gol. Dovremo gestire molto bene il pallone quando ce l’avremo".

L'opzione rigori c'è. Ovviamente Pioli spera non accada, ma chiaramente si è preparato anche per quella ipotesi: "Ci siamo allenati sui rigori, non ho pensato dove eventualmente mettere Maignan", a chi gli ha chiesto delle fatiche fisiche ha risposto: "Eventuali supplementari? Tutte e due le squadre saranno pronte".

L'obiettivo naturalmente è la semifinale di Champions League, che un tempo era una tappa fissa per i rossoneri, che non la disputano da tre lustri: "Siamo qui per giocarci la Champions, andiamo una partita alla volta, adesso ci giochiamo la possibilità di andare in semifinale, poi i giudizi si daranno alla fine della stagione".

Non teme il Maradona, che sarà caldissimo, perché sa che i suoi saranno ogni caso molto carichi, e soprattutto partiranno da un vantaggio: "È molto bello giocare partite così in stadi come quello di Napoli che caricherà loro ma anche noi. Noi abbiamo un piccolissimo vantaggio dell’andata".

Il ritorno di Osimhen non condizionerà più tanto il Milan: "Teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche dei nostri avversari, compreso Osimhen. Le partite con il Napoli sono partite che bisogna saper leggere. Ci sono dei momenti in cui bisogna accelerare, altri in cui bisogna attendere".

Infine il tecnico si è soffermato su Diaz: "Brahim sta crescendo tanto, è un ragazzo giovane, ma ha grande personalità, gli piace avere pressione, la sa gestire, sta facendo molto bene e vorrei allenarlo ancora", e Giroud, sulla via del recupero: "Sta bene, ha avuto un piccolo problema che ha superato in questi giorni".