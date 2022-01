Piega il palo della porta dopo un contrasto aereo: momento surreale e grande paura in campo Due giocatori si sono affrontati in un contrasto aereo e in caduto hanno piegato il palo di una porta: è accaduto nel match di League Two tra Port Vale e Salford.

A cura di Vito Lamorte

Non è così usuale vedere il palo di porta di un campo di calcio piegato dopo un contrasto di gioco ma al Vale Park, stadio del Port Vale Football Club, i tifosi presenti hanno potuto assistere a questo evento. Nel corso del match tra i padroni di casa e il Salford un contrasto aereo nei pressi della linea di porta ha visto due calciatori schiantarsi contro uno dei due pali: la conseguenza è stata, a dir poco, surreale, visto che uno dei due pali verticali si è piegato e la gara è stata sospesa per qualche minuto.

Dopo l'incidente sono intervenuti gli addetti alla manutenzione dello stadio con un trattore e gli appositi attrezzi per rimettere a posto la porta e far proseguire il match senza troppi problemi. Connor Hall, difensore appena acquistato dal Port Vale, nel tentativo di salvare la propria porta è entrato in contatto con Tom Elliott del Salford ed i due sono riusciti a piegare il telaio metallico ed è rimasto a terra per qualche minuto dopo l'impatto. Nonostante abbia provato a continuare, è stato sostituito prima dell'intervallo.

Il match di League Two di martedì sera è ripreso dopo dieci minuti di sospensione per permettere l'intervento degli addetti dell'impianto e sul terreno di gioco è entrato un piccolo trattore per poter rimettere in asse la porta. Una corda è stata attaccata ad un'estremità della macchina e l'altra è stata avvolta attorno al palo: dopo qualche secondo la situazione è ritornata alla normalità.

Si tratta di immagini davvero incredibili, perché mostrano un palo della porta piegato su se stesso come non si vede spesso: nella maggior parte dei casi sono i calciatori a restare contusi, così come accaduto per Hall in questa situazione, ma non ci sono conseguenze per l'attrezzatura presente sul campo.

Il match si è concluso con la vittoria del Salford per 1-0 grazie al gol dell'attaccante Tom Elliott al 50′, lo stesso che aveva preso parte al curioso episodio nella prima parte di gara. Con questa vittoria il Salford è salito al decimo posto con 34 punti, mentre Port Vale resta al nono con 35 punti dopo 25 giornate.