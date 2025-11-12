Calcio
video suggerito
video suggerito

Paura per Sterling: ladri mascherati tentano un furto in casa mentre è con la moglie e i figli

Sterling ha vissuto attimi di paura nei pressi di Londra: un gruppo di uomini ha cercato di introdursi nella sua abitazione. Nessun ferito, ma tanta paura per l’attaccante del Chelsea e i suoi cari.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Raheem Sterling ha vissuto momenti di grande paura lo scorso sabato, nei dintorni di Londra. L’attaccante del Chelsea, rientrato in estate dal prestito all’Arsenal, è stato vittima di un tentativo di furto con scasso mentre si trovava in casa con la moglie e i figli. Secondo quanto riportato dal Telegraph, un gruppo di uomini mascherati avrebbe cercato di introdursi nella sua abitazione intorno alle 18:30, poco prima della partita di Premier League tra Chelsea e Wolverhampton.

Sorpresi dalla presenza del calciatore e della famiglia, i ladri sarebbero poi fuggiti senza portare via nulla. Un portavoce di Sterling ha confermato l’accaduto, sottolineando come l’episodio rappresenti “una grave violazione della privacy e della sicurezza”, ma rassicurando sul fatto che nessuno sia rimasto ferito.

Immagine

Tuttavia, è stato ora confermato al Daily Mail Sport che il calciatore inglese ha cercato di proteggere se stesso e i suoi figli durante la terribile esperienza affrontando gli uomini mascherati con un coltello.

Leggi anche
Djokovic: "Cercai di non far vedere a moglie e figli la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz"

Terrore a casa Sterling: ladri mascherati tentano un furto mentre è con la famiglia

La polizia della valle del Tamigi ha aperto un’indagine e lanciato un appello a eventuali testimoni, mentre il Chelsea ha espresso pieno sostegno al proprio giocatore. Sterling, che non ha ancora esordito in stagione sotto la guida di Enzo Maresca, continua ad allenarsi a parte nel centro sportivo del club.

Sembra che gli autori dell'irruzione non siano riusciti a fuggire con oggetti di valore, perché sarebbero rimasti sorpresi dal fatto che la casa non fosse vuota.

Non è la prima volta che l’attaccante inglese vive un’esperienza simile: durante i Mondiali del 2022 in Qatar aveva già subito un furto nella sua abitazione, evento che lo aveva costretto a lasciare momentaneamente il ritiro della nazionale. In quell’occasione, quando furono rubati dalla proprietà di Sterling gioielli e orologi per un valore stimato di 300.000 sterline, tre uomini furono poi identificati come sospettati di una serie di furti nella zona.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
atp finals
Sinner torna in campo questa sera per la sfida con Zverev, duello a distanza con Alcaraz
Musetti eroico con de Minaur, poi scherza. Ora c'è Alcaraz: "Un match facile..."
De Minaur distrutto: "Questa situazione mi sta uccidendo, rischia di mangiarmi vivo"
La reazione di Jannik dopo aver fatto un'intervista in lingua spagnola: "Ho sudato"
Djokovic severo su Sinner e il doping: "Sono rimasto scioccato. È stato tutto molto strano"
Nole: "Cercai di non far vedere a moglie e figli la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views