Fabio Liverani sembra avere le ore contate al Parma. Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta nella 16a giornata di Serie A, il club ducale avrebbe deciso di optare per un cambio della guida tecnica, esonerando l'ex centrocampista. Non sono arrivate le risposte attese in quel di Bergamo, con i gialloblu che hanno incassato 3 gol. Già circolano i nomi dei possibili sostituti, in primis l'ex Roberto D'Aversa ancora sotto contratto, ma anche un profilo più internazionale come Paulo Sousa.

Liverani, verso l'esonero: la decisione del Parma dopo il ko con l'Atalanta

Il Parma sul campo dell’Atalanta ha incassato un perentorio 3-0. Al netto del momento di forma super della squadra di Gasperini, i gialloblu hanno confermato di essere in crisi, trovando la quarta sconfitta di fila. Dopo i ko contro Juventus, Crotone e Torino, ecco quello contro i granata, con 12 gol subiti e appena uno all’attivo. Il Parma al momento è quartultimo a pari punti con i granata, con una lunghezza di vantaggio su Spezia e Genoa. Troppo poco per una squadra che nelle ultime stagione è stata abituata a ben altra classifica. Il match del Gewiss Stadium era considerato una sorta di ultima spiaggia per Fabio Liverani, che secondo Sky Sport, ha ora il destino segnato con l'esonero dietro l'angolo. Purtroppo il tecnico non è stato fortunato, alla luce degli infortuni di Karamoh e Gagliolo già nel primo tempo.

I possibili sostituti di Liverani. D'Aversa in pole, il piano B è Paulo Sousa

Chi sarà il sostituto di Fabio Liverani? Il Parma sembra avere le idee chiare e in pole position c'è il predecessore di Fabio Liverani, ovvero Roberto D'Aversa che è ancora sotto contratto con la società emiliana. Bisognerà capire se il tecnico ha la volontà di riprendere le redini della squadra. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Paulo Sousa, che avrebbe già fato la sua disponibilità al nuovo presidente Krause.

Le parole di Liverani sul possibile esonero dopo Parma-Atalanta

Liverani dal canto suo ai microfoni di Sky ha confermato le difficoltà della squadra, facendo autocritica ma riconoscendo anche di non poter fare molto di più con una rosa falcidiata dagli infortuni: "Difficoltà post-Covid drammatiche in una stagione particolare. Perdiamo giocatori reduci da una stagione logorante per problemi muscolari. Prendiamo gol troppo facilmente su errori banali. Questa squadra ha difficoltà, anche numeriche in attacco. Inglese e Cornelius non hanno condizioni ottimali. Perdere a Bergamo ci sta, ma perdere giocatori in una settimana con il turno infrasettimanale è il peggio. Io sono sereno, cerco di lavorare tutti i giorni. Sapevo che di facile non c'era niente e lottiamo per la salvezza cercando di mettere dentro tanti giovani".

Il tecnico comunque non pensa all'esonero e al suo futuro ma è concentrato esclusivamente sul lavoro, in attesa della decisione della sua società. Quello che è certo è che il tecnico ha sottolineato le difficoltà condivise da tutti i tecnici che sono subentrati in panchina all'inizio di questa stagione particolare: "L'esonero? Non vado al campo con il pensiero dell'ultima partita. La società farà le sue valutazioni. Io sul campo posso fare il mio per mettere in campo la squadra migliore. L'autocritica c'è, se non ci sono i risultati: non riusciamo a trasmettere un pallino di gioco. Ma con questa rosa, non avremo mai il palleggio. Cinque squadre hanno cambiato allenatore ad inizio anno e nessuno ha fatto meglio. Siamo arrivati stanchi nella scorsa stagione e davanti siamo in difficoltà".