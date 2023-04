Paredes non ha la maglia in panchina e corre negli spogliatoi: ritardata la sostituzione di Pogba Episodio curioso nei minuti finali di Juventus-Sporting: Paredes non ha la maglia in panchina e corre negli spogliatoi a prenderla. Ritardato anche l’ingresso in campo di Pogba.

A cura di Vito Lamorte

Un episodio davvero insolito si è verificato nei minuti finali della gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting. Al minuto 83 Locatelli è sfinito e Allegri decide di far entrare Leandro Paredes al suo posto: il centrocampista argentino non ha la maglia da gara in panchina e corre a prenderla negli spogliatoi. Per questo motivo è stata ritardata anche la sostituzione di Pogba.

Il calciatore ex PSG e Roma è corso subito negli spogliatoi e dopo essersi infilato la casacca è arrivato il momento degli avvicendamenti: al minuto 85 sono entrati in campo sia l'argentino campione del mondo al posto dell'azzurro che Pogba, all'ennesimo rientro accompagnato da un bellissimo boato del pubblico dell'Allianz Stadium, al posto di Di Maria.

A confermare l'accaduto è stato lo stesso Massimiliano Allegri nel post-partita ai microfoni di Sky: "Ha chiesto il cambio Locatelli, Paredes pensava di non dover entrare più e aveva dato via la maglia”.

In pratica l'argentino aveva regalato la maglia prima del fischio finale della gara e per questo motivo è dovuto correre negli spogliatoi a prenderne un'altra per poter entrare in campo.

Paredes era stato protagonista il giorno di Pasquetta di un duro scontro con Massimiliano Allegri ma qualche ora dopo i due hanno avuto un altro faccia a faccia il giorno dopo alla Continassa l’argentino ha chiesto scusa al tecnico.

Il centrocampista, fortemente voluto da tecnico, ha disatteso ogni tipo di previsione e nemmeno dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar ha alzato il livello delle sue prestazioni quando è stato chiamato in causa: proprio quest'ultimo è il motivo della rabbia nei confronti di Allegri.

Stasera questo episodio ha destato un certo scalpore tra i tifosi e sui social Paredes è stato preso di mira per l'ennesima volta, ma in questo caso non avevano tutti i torti. La prossima volta meglio regalare la maglia dopo il fischio finale o la quinta sostituzione. Per sicurezza.