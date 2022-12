Osimhen rivela il nome del suo mentore: “Anni fa un campione mi ha dato tanti suggerimenti” Il centravanti del Napoli quest’anno è sbocciato definitivamente. Osimhen, che è il capocannoniere della Serie A, in un’intervista ha fatto il nome di un attaccante di livello che in passato è stato decisivo per la sua crescita, e il nome è sorprendente.

A cura di Alessio Morra

Victor Osimhen è il capocannoniere della Serie A. Con il Napoli sta vivendo la sua terza stagione e in questa annata sembra aver effettuato un grande salto di qualità. Non solo a livello realizzativo, è un uomo squadra e il suo peso si sente in campo e fuori. Ha voglia di spaccare il mondo, vuole recuperare il tempo perduto, pure a causa degli infortuni. Si prepara al ritorno della Serie A con grande fiducia e spera di essere ancora decisivo. È un bomber di razza il nigeriano, che in una lunga intervista ha svelato il nome del suo mentore, nome che è piuttosto sorprendente.

Nato nel dicembre 1998, come Mbappé, Osimhen ha le carte in regole per diventare uno dei più forti bomber della sua generazione. La strada da percorrere è molto lunga, con Spalletti in panchina ha senz'altra la possibilità di migliorare. 9 gol in 11 partite nella Serie A 2022-2023, 33 in 62 partite di campionato in due anni e mezzo, non male. Praticamente segna un gol ogni due partite.

Osimhen sogna in grande, guarda in alto, verso il vertice e come oggi calciatore cerca di migliorarsi. I grandi bomber contemporanei sono fondamentalmente Benzema e Lewandowski, c'è anche CR7 che però non ha lo stesso ruolo del 9 del Napoli. Ma in un'intervista rilasciata a ‘Il Mattino', il centravanti ha fatto il nome di un attaccante, dall'eccellente curriculum che però non ha lasciato un grande ricordo in Italia e cioè Mario Gomez.

L’ex attaccante della nazionale tedesca, e del Bayern Monaco, Mario Gomez.

L'ex attaccante di Bayern Monaco e Fiorentina è stato compagno di squadra di Osimhen ai tempi del Wolfsburg, e Gomez è stato molto importante per il nigeriano che ha ricevuto tanti consigli dal centravanti di origine spagnola che ‘adottò' il nigeriano, all'epoca poco più che maggiorenne: "Penso spesso a Gomez. A Wolfsburg non è stato semplice, non solo per il clima. Era la prima esperienza lontano da casa, praticamente in un altro mondo. Mario era l'unico che dopo ogni allenamento si fermava con me per darmi suggerimenti, a dirmi gli errori da non fare. Mi ha dato fiducia, un grande campione che si dedicava a dare dei suggerimenti. Pensavo tra me e me: se un campione come lui perde tempo con me, vuol dire che ci vede un potenziale. I suoi insegnamenti mi hanno aiutato a dare una svolta alla mia carriera".