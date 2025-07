Oggi comincia il campionato più breve del mondo: da martedì a domenica, dura solo 5 partite

Il campionato più breve del mondo si gioca in Groenlandia. Un torneo particolare che dura meno di una settimana, cinque giorni per l’esattezza.

Foto Instagram groundhopp_kjoebenhavn

Il campionato più breve del mondo esiste? La risposta è affermativa: in Groenlandia. L'isola più grande del mondo si trova tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Artico, a est dell'arcipelago artico canadese. Oltre ai suoi splendidi scenari paesaggistici oggi si fa notare a suo modo anche nel mondo del calcio. Questo perché il campionato locale si gioca con un formato a otto squadre divise in due gironi da quattro. Si affrontano ognuna una volta contro ogni squadra presente nel girone disputando tre partite.

Le prime due di ogni girone accedono alle semifinali disputate in gara secca e le vincitrici giocheranno la finale in una sola partita la domenica successiva. Di fatto il campionato si disputerà tra martedì a domenica, con un giorno di riposo il venerdì. Di fatto ha più le sembianze di un torneo ma in realtà è il campionato locale che prenderà il via nella nuova stagione dalla capitale Nuuk.

Il calcio in Groenlandia (foto MARCA).

Di fatto il calcio in Groenlandia è molto importante anche se il massimo campionato calcistico nazionale è di fatto un torneo interamente amatoriale. I giocatori delle squadre che prendono parte al campionato infatti pagano di tasca propria per giocare in trasferte e sostenere le varie spese di trasporto che comportano gli spostamenti da una città all'altra. "Ogni volo costa più di 1000 euro" spiega una giovane tifosa che racconta il calcio in Groenlandia al quotidiano spagnolo ‘MARCA'. Aqqalu Olaf, un giocatore del campionato della Groenlandia ha inoltre spiegato come non ci siano sconti per i residenti.

Com'è composto il campionato in Groenlandia

La scorsa stagione il campionato si è svolto interamente nella città di Qeqertarsuaq, il che a volte significava "combinare un volo con un massimo di tre giorni di traghetto per raggiungere quella città" spiega il calciatore. Sebbene gli organizzatori dell'evento, la Greenland Football Association, siano responsabili dell'alloggio di tutti i giocatori partecipanti, due squadre iscritte non hanno potuto partecipare a causa della mancanza di giocatori disposti a coprire i costi: UB-83, dalla città di Upernavik e N-48, dalla città di Ilulissat. Quest'anno il campionato più corto del mondo inizierà a Nuuk.