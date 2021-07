Da diversi mesi ormai il calcio, e lo sport tutto, sta facendo i conti con la pandemia e con tutte le misure di contenimento possibili per poter andare avanti con le competizioni ma non tanti atleti hanno mostrato una certa diffidenza nei confronti del vaccino. L'ultimo caso arriva dal Canada e l'epilogo è assolutamente inedito. Il CF Montreal comunicato la cessione di Erik Hurtado al Columbus Crew giovedì facendo riferimento al rifiuto da parte del calciatore di ricevere il vaccino contro il Covid-19 come uno dei motivi della sua cessione. Il club canadese ha ricevuto 200.000 dollari per l'attaccante americano, che ha giocato sette partite (due da titolare) per Montreal e ha fornito un assist dopo essere arrivato come free agent a febbraio. Questa è la sua nona stagione in Major League Soccer dopo i sei anni con i Vancouver Whitecaps (2013-2018) e gli ultimi due con Kansas City per un totale di 140 partite condite da 19 gol e 11 assist.

Queste le parole del direttore sportivo del CF Montréal, Olivier Renard: “Nelle ultime settimane c'era un certo interesse per Erik e abbiamo ascoltato diverse offerte, anche se eravamo soddisfatti del suo lavoro. Poiché non è vaccinato contro il Covid-19, la sua situazione stava creando qualche problema e abbiamo iniziato a considerare uno scambio quando abbiamo avuto la conferma che la squadra poteva tornare a Montreal. Prima di procedere Erik ha anche confermato di non sentirsi a suo agio nel doversi vaccinare e abbiamo concluso questo accordo, che ci è sembrato molto soddisfacente. Ringraziamo Erik per la sua professionalità e gli auguriamo buona fortuna per la sua carriera”.

Il comunicato

Questa la nota ufficiale del club canadese: "Il CF Montréal ha annunciato giovedì l'acquisizione di 200.000 dollari in General Allocation Money dal Columbus Crew SC in cambio dell'attaccante Erik Hurtado. Il Club ha acquisito Erik Hurtado il 16 febbraio 2021, poiché era senza contratto. Ha giocato sette partite con Montreal, di cui due da titolare, e ha effettuato un assist".