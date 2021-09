Niente monetina, a sorpresa il sorteggio si fa con la morra cinese Krylya Sovetov – Rostov, match del campionato russo, passerà alla storia per il metodo alternativo con cui è stato effettuato il sorteggio. L’arbitro non ha usato la monetina per scegliere il campo, ma ha invitato i capitani delle due squadre a sfidarsi a morra cinese. Al quarto tentativo ha vinto il capitano del Krylya, che si è imposto poi anche sul campo per 4-2.

A cura di Alessio Morra

Lo scorso weekend si è disputata l'ottava giornata del campionato russo, che da qualche anno ha preso la denominazione di Premier League, tra le partite in programma ce n'è una che è passata incredibilmente alla storia. Il motivo è incredibile. L'arbitro di Krylia – Rostov ha deciso che il sorteggio per stabilire chi scegliesse il campo e chi battesse il calcio d'inizio si sarebbe dovuto fare con una sfida a morra cinese. Così sorprendentemente i due capitani si sono sfidati con sasso, carta e forbice, tre pareggi prima del successo del capitano del Krylya, che poi ha vinto anche in campo.

Tutto molto curioso. Perché prima della sfida a morra cinese c'è il tradizionale lancio della monetina, poi l'arbitro decide di rifare il lancio e lo spiega ai due capitani che si sfidano sorprendentemente a morra cinese, un gioco classico che un po' tutti hanno fatto da bambini: sasso, carta, forbice. I due capitani si danno battaglia, dalle immagini, si nota la frenesia, tre pareggi, poi vince quello del Krylya Sovetov, squadra neopromossa. Aleksandr Soldatenkov si impone su Makism Ospienko, che aveva scelto carta, perdente contro le forbici.

La partita poi è iniziata regolarmente, non si segnalano grossi scossoni, però anche sul campo il Krylya si è imposto. Il successo nella morra cinese ha quantomeno portato bene al Krylya, che alla Solidarnost Arena si è imposto per 4-2, ben tre li ha realizzati nella ripresa. Un successo pesante per questa squadra che sta giocando la Premier League russa e che con la terza vittoria stagionale (in otto partite) è a metà classifica. L'Autorete di Quissanga e i gol di Begic, Gulusenkov, Sarvell hanno deciso l'incontro, al Rostov non sono bastati Komlicenko e Glebov.