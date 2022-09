Nicolas Schindelholz è morto a 34 anni: l’ex difensore del Basilea aveva un cancro ai polmoni Il mondo del calcio piange per la morte di Nicolas Schindelholz, difensore centrale svizzero cresciuto nel Basilea. Aveva 34 anni e nel 2020 gli fu diagnosticato un cancro ai polmoni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo del calcio piange per la morte di Nicolas Schindelholz. Difensore centrale svizzero cresciuto nel settore giovanile del Basilea disputando, da capitano, ben tre stagioni con la squadra Primavera del club al fianco di Yann Sommer, Fabian Frei ed Eren Derdiyok, è deceduto dopo una malattia riscontrata nel 2020. Un cancro ai polmoni che gli era stato diagnosticato nel 2020 quando il giocatore elvetico giocava nell'Aarau, la sua ultima squadra.

Non aveva mai parlato con nessuno della malattia anche se nel 2021 fu costretto a ritirarsi. Ha continuato a giocare sottoponendosi a cure impegnative ma poi lo scorso weekend è arrivata la bruttissima notizia che ha gettato nello sconforto il mondo del calcio svizzero e non solo. Schindelholz lasca moglie e quattro figli e l'annuncio della sua morte è stato dato al termine della gara tra lo stesso Aarau e il Basilea gettando nello sconforto i giocatori in campo e il pubblico sugli spalti.

Le sue due ex squadre si sono affrontate in una partita di Coppa e al termine della sfida vinta dagli ospiti che si sono qualificati agli ottavi della Coppa di Svizzera grazie al 3-1 nei supplementari, è arrivato l'annuncio attraverso gli altoparlanti. La commozione generale ha preso il sopravvento lasciando gelati anche i suoi ex compagni di squadra. La scelta di dare questa notizia a fine partita era stata presa dalla dirigenza dell'Aarau che si è poi stretta attorno alla famiglia per la perdita del caro Nicolas.

La squadra del Basilea, club con il quale Schindeholz era cresciuto e divenuto celebre, ha voluto dirgli addio con una nota apparsa sui propri canali: "Il Basilea piange la scomparsa di Nicolas Schindelholz. Il nostro ex capitano dell'U21 è morto di cancro a soli 34 anni. L'intera FCB è sconvolta da questa notizia ed esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia in lutto. Riposa in pace Nico". Tanti messaggi di cordoglio dei calciatori elvetici, da Sherdan Shaqiri a Granit Xhaka e Alex Frei. Schindelholz aveva giocato soprattutto con la maglia del Thun, indossata dal 2009 al 2017 con 122 presenze e 4 reti. Nel 2011 Schindelholz aveva anche affrontato il Palermo nella doppia sfida andata e ritorno valida per il terzo turno preliminare di Europa League. All'epoca vestiva ancora la maglia del Thun.