Neymar via dal PSG subito, da acquisto più costoso della storia alla risoluzione: un amore mai nato Neymar andrà via subito dal PSG, il brasiliano è stato l’acquisto più costoso della storia ma ora si lavora alla risoluzione del contratto: un amore mai nato, che finirà nel peggior modo possibile.

A cura di Vito Lamorte

Neymar-PSG, storia di un amore mai nato. Il calciatore brasiliano è il calciatore più pagato della storia (222 milioni di euro) e per Al-Khelaifi doveva essere la stella più brillante del firmamento della capitale francese che avrebbe dovuto regalargli vittorie e appeal a livello mondiale.

Questo è avvenuto solo in parte. Se Parigi non ha mai avuto l'attenzione della ‘galassia-calcio' come in questi ultimi dieci anni, anche in virtù di campagne acquisti faraoniche; bisogna anche ammettere che ci sono stati tanti fattori dettati sia dai singoli che dall'ambiente che non hanno aiutato a creare quello che tutti si aspettavano. Nelle previsioni c'era il ‘Dream Team' del calcio europeo, nella realtà questo non si è mai verificato.

Dopo aver acquistato per l'attacco dei sogni anche Messi, e averlo accompagnato alla porta; è ormai nota a tutti la rottura con Mbappé e Neymar: il primo si è messo contro la dirigenza parigina, che non vorrebbe perderlo a zero; mentre al brasiliano è stato riferito di essere fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique.

Parole che nessuno avrebbe mai pensato di sentire, soprattutto perché col tecnico spagnolo O Ney aveva vissuto la sua migliore stagione a livello realizzativo (39 gol)in Europa finora.

Ormai le ore di Neymar da giocatore del PSG sembrano contate. Secondo quanto riportato da diversi specialisti del mercato internazionale, il brasiliano e il club sono in contatto continuo per lavorare alla rescissione del contratto che lega O Ney alla squadra parigina fino al 2025. Il giocatore e il Paris stanno cercando una soluzione rapida perché la stagione sta per cominciare e perché l'avventura del numero 10 della Seleçao nella capitale francese è ormai giunta al termine.

La volontà del giocatore è quella di tornare al Barcellona e, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, Neymar si è già offerto al club e Xavi non si è detto contrario al suo acquisto nonostante il sogno rimanga Bernardo Silva.

Il fuoriclasse brasiliano tornerebbe così in quella che è stata la sua casa per quattro stagioni e da cui è partito per Parigi. Un ritorno clamoroso ma che potrebbe rappresentare una vera svolta per il calcio spagnolo ed europeo.