Neymar stoppa una palla da 35 metri di altezza: il risultato è favoloso, nessuno ci era mai riuscito Neymar ha stoppato un pallone lanciata da 35 metri di altezza con un drone: il numero 10 del PSG e del Brasile ha vinto la sfida del programma tv “Domingão”.

A cura di Vito Lamorte

Neymar è uno dei calciatori che fa più discutere. Da anni. Il calciatore brasiliano è amato da tanti per le sue qualità e le sue doti tecniche ma, allo stesso tempo, gli viene contestato qualche suo atteggiamento non sempre in linea con la sua fama. Se su queste ultime ci si divide tante tra pro e contro O'Ney, sulle prime, però, c'è poco da obiettare

Lo stesso numero 10 della Seleçao ha dato l'ennesima riprova stoppando in maniera fantastica un pallone lanciata da 35 metri di altezza con un drone: si trattava di una sfida del programma tv "Domingão" andato in onda ieri, con la registrazione avvenuta lo scorso settembre in Francia. Neymar prima ha fermato la palla col piede e poi l'ha controllata con la coscia, prima di prenderla in mano e poi calciarla di nuovo verso l'alto.

Secondo il profilo ufficiale del programma, si tratta del record detenuto da "Dominador", come viene chiamata la prova: non appena il calciatore del PSG è riuscito a raggiungere l'obiettivo, i compagni di squadra hanno esultato e si sono lasciati andare a qualche secondo di festeggiamento.

Il miglior punteggio nella sfida era quello di Falcão, ex giocatore di futsal, e di Vinicius Júnior: entrambi avevano stoppato la palla da 29 metri. Il primato risaliva al 2018. Nell'edizione in corso ci sono stati diversi tentativi ma nessuno era riuscito a fare quello ha fatto Neymar: ci avevano provato Rodrygo, Eder Militão e Vinicius Júnior del Real Madrid; poi Pedro del Flamengo; Raphipha del Barcellona; Antony del Manchester United e Ederson del Manchester City.

Adesso Neymar è con la nazionale brasiliana per preparare la Coppa del Mondo in Qatar: la selezione verdeoro è a Torino, con il CT Tite e tutta la delegazione che sono arrivati ieri in Italia. Neymar, che si aggregherà oggi al gruppo, si presenta al Mondiale come uno dei nomi principali del torneo e punta ad arrivare il più avanti possibile dopo le delusioni del 2014 e del 2018.

I 26 convocati si raduneranno oggi a Torino, dove la Seleçao svolgerà cinque giorni di allenamento prima della partenza per Doha, capitale del Qatar. L'esordio nel Gruppo G della Coppa del Mondo è previsto per il 24 novembre contro la Serbia. A completare il girone ci sono Svizzera e Camerun.