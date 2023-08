Neymar, Mbappé e Verratti non convocati per l’esordio del PSG: Luis Enrique sceglie il pugno di ferro Il PSG farà il suo esordio in campionato senza Neymar, Mbappé e Verratti: pugno duro di Luis Enrique, lascia a casa mezza squadra.

A cura di Ada Cotugno

Luis Enrique aveva promesso il pugno di ferro e così è stato. Mbappé e Neymar sono stati esclusi dalla lista dei convocati del PSG per la prima di campionato che si giocherà oggi al Parco dei Principi contro il Lorient.

Le due stelle sono le assenze più pesanti, ma la lista dei giocatori lasciati a casa dall'allenatore è lunghissima e comprende altri esclusi eccellenti come Marco Verratti, lasciato a casa assieme al nutrito gruppo dei partenti che ormai da tempo si allena a parte.

In conferenza stampa lo spagnolo era stato chiarissimo: "Le mie parole dicono molte cose, ma le mie azioni diranno ancora di più". Monito rispettato in pieno: i parigini cominceranno la stagione senza le stelle che fin qui hanno dato più problemi relativamente al calciomercato. Le assenze sono pesantissime per il club che sta aspettando di definire il loro futuro prima di sondare il mercato alla ricerca di sostituti all'altezza.

Se per Mbappé forse ci si aspettava un atteggiamento del genere, a causa della sua volontà di andare al Real Madrid da svincolato nella prossima stagione, Neymar e Verratti restano a casa quasi a sorpresa. Entrambi sono pronti a lasciare il PSG in questa sessione, ma in settimana si erano allenati normalmente assieme al resto del gruppo per poter essere presenti alla prima di campionato almeno in panchina.

L'ex Pescara è vicino al trasferimento in Arabia Saudita, mentre il brasiliano è pronto al grande ritorno al Barcellona, una destinazione voluta fortemente nelle ultime settimane. Secondo i parigini la sua assenza dai convocati è dovuta a una sindrome influenzale che lo ha costretto ad allenarsi da solo in palestra, una versione confermata dallo sesso giocatore che su Instagram ha pubblicato una storia mentre era in palestra.

La direzione presa dal PSG sembra piuttosto chiara: chi ha espresso dubbi sul progetto non ne farà più parte, a prescindere dal nome pesante che porta sulla schiena e dal palmares. Per Luis Enrique nessuno è più importante della squadra e il suo pungo di ferro per l'esordio ne è una dimostrazione.