Nessuno vuole allenare il PSG: due allenatori top hanno già rifiutato la panchina dei francesi Il PSG ha ricevuto un secco no da parte di due grandi allenatori europei: la panchina dei parigini è ancora vuota dopo l’addio di Galtier.

A cura di Ada Cotugno

La panchina del PSG è ancora in attesa di un proprietario. Sono passate due settimane dalla fine del campionato in Francia e a Parigi non è ancora stato nominato il nuovo allenatore. Christophe Galtier aveva già annunciato l'addio alla fine della stagione e dopo la vittoria del titolo ha mantenuto fede alla parola data, prendendosi una buonuscita di circa 7 milioni di euro.

Attualmente alla guida dei campioni di Francia non c'è nessuno e le prospettive non sembrano rosee. Le ambizioni del club sono altissime, soprattutto in campo europeo dove negli ultimi anni sono arrivate diverse delusioni, e la priorità della società è quella di portare ai tifosi un nome top.

Ma fin qui nessuno ha accettato la proposta del PSG, nonostante i tanti soldi messi sul piatto e la possibilità di lavorare con grandi campioni. Il primo a rifiutare è stato Luis Enrique, vicino nelle ultime settimane anche al Napoli: lo spagnolo non è attirato dal progetto e per il momento si è tirato indietro, nonostante si trovi senza una panchina.

Luis Enrique è stato dal 2018 al 2022 il selezionatore della Spagna.

Secondo L'Equipe anche Julian Nagelsmann avrebbe detto di no ai parigini. Uscito dal Bayern Monaco qualche mese fa dopo diverse turbolenze con società e calciatori, il tedesco era in cima alla lista dei desideri del club francese che era desideroso di ripartire da un grande nome per la prossima stagione.

Ma per il quotidiano francese anche lui ha declinato la proposta del PSG che ad oggi non ha ancora trovato la sua guida tecnica. Dopo le vacanze sarà tempo di ripartire con la preparazione in vista della prossima stagione e in più ci sarà da gestire il calciomercato con alcuni casi particolari come quello di Mbappé.

Due tra gli allenatori top liberi sul mercato (quest'anno particolarmente generoso con chi desidera cambiare panchina) restano ancora senza squadra e i francesi potrebbero essere costretti ad abbassare di molto il tiro. In lizza c'è Thiago Motta, un nome che però non scalda tanto i tifosi, orientati verso i grandi nomi del calcio europeo.