Ndombele si presenta al Maradona un gran gol: i tifosi del Napoli lo paragonano a Mark Lenders Il Napoli ha battuto 3-0 la Juve Stabia in amichevole con le reti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti allo stadio Maradona.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ha presentato ufficialmente i nuovi acquisti ai tifosi nell'amichevole Juve Stabia disputata allo stadio Maradona. Il match ha visto una grande presenza di pubblico, con circa 40mila spettatori presenti sugli spalti per vedere all'opera i nuovi beniamini. Il test contro le Vespe si è chiuso sul risultato di 3-0 con le reti di Tanguy Ndombele, Giuseppe Ambrosino e Alessio Zerbin.

La rete del centrocampista francese ex Tottenham e Olympique Lione ha esaltato molto i tifosi partenopei: il classe 1996 nato a Longjumeau ha aperto le marcature con una bordata dal limite dell'area che non ha lasciato scampo al portiere Danilo Russo e ha confermato la qualità in zona gol del calciatore arrivato pochi giorni fa in prestito dagli Spurs.

La rete di Tanguy Ndombele ha esaltato i tifosi del Napoli che sui social hanno paragonato il suo tiro a quelli di Mark Lenders, noto personaggio del manga ‘Capitan Tsubasa' più conosciuto in Italia come ‘Holly e Benji'.

Le altre due marcature sono arrivate da due giovanissimi: Ambrosino ha firmato il raddoppio dopo essersi presentato a tu per tu col numero uno delle Vespe e a tempo scaduto è arrivata anche la firma di Zerbin con un bel destro a girare sul secondo palo.

Soddisfatto della prova il tecnico azzurro Luciano Spalletti, che a fine gara ha parlato a Radio Kiss Kiss soprattuto dei nuovi: "Straordinario vedere tutti questi tifosi. Prima di entrare in campo l’avevamo notato, è un’ennesima dimostrazione dell’amore di questo pubblico. Abbiamo l’obbligo di rimbalzargli addosso il meglio possibile, perché sentiamo il calore e la vicinanza. Acquisti? C’è da evidenziare che la Juve Stabia si è comportata molto bene nonostante sia due categorie sotto, complimenti a mister Colucci. Avevamo il dubbio che qualcuno non fosse in condizione, e questa gara l’ha confermato, perché un conto è allenarsi da solo e uno con la squadra. Raspadori ha fatto vedere cose buone sulla trequarti, stesso discorso per il Cholito. Tutti hanno fatto un buon allenamento, analizzeremo i dati che ne verranno fuori e lavoreremo nello specifico. Ndombele ha rimarcato le qualità che ha con quel gol".