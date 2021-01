Napoli-Spezia è una partita valida del 16° turno del campionato di Serie A 2020/2021. La sfida tra gli azzurri di Rino Gattuso e i bianconeri di Vincenzo Italiano si gioca oggi mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con calcio d'inizio programmato per le ore 18.00. I partenopei vogliono dare continuità alla vittoria di Cagliari, poker azzurro alla Sardegna Arena; mentre i liguri vengono dal match interno perso contro l'Hellas Verona.

Gli azzurri non hanno più possibilità di sbagliare perché in testa alla classifica si corre e per restare agganciati alla vetta non ci sono più margini di errore: Rino Gattuso deve fare a meno di alcuni giocatori in fase offensiva (Osimhen e Mertens) ma conta di ritrovare tutti gli elementi della rosa in vista dei tanti impegni che il Napoli dovrà affrontare a gennaio tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e il recupero con la Juventus (la cui data non è stata ancora fissata).

Dove vedere Napoli-Spezia in TV

Napoli-Spezia si gioca mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con calcio d'inizio programmato per le ore 18.00. Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno gustarsi la gara del anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La diretta streaming di Napoli-Spezia

L’incontro dello stadio Diego Armando Maradona verrà trasmesso da DAZN e sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).