Muore a soli 12 anni per un attacco cardiaco, terribile tragedia nel mondo del calcio Chrys, giovanissimo calciatore del Mondeville, club di Regular 2 francese, è morto improvvisamente a casa sua, dopo aver rinunciato agli allenamenti perchè non si sentiva bene. Il club lo ha voluto ricordare giocando il giorno dopo la tragedia: “Non è stato facile, ma lo abbiamo fatto per onorarlo al meglio”

A cura di Alessio Pediglieri

Una tragedia enorme, quasi incomprensibile, che ha colpito Chrys, giovanissimo calciatore in erba di soli 12 anni, che è morto improvvisamente nella casa della sua famiglia a Mondeville, in Francia, vicino a Caen. Una notizia sconvolgente per tutto il movimento calcistico giovanile. davanti alla quale però la società e i compagni di Chrys hanno voluto onorarlo nel modo migliore: scendendo in campo nella giornata di sabato, indossando durante il riscaldamento delle magliette commemorative e osservando un minuto di silenzio prima della partita.

Chrys era un ragazzino di soli 12 anni che militava tra le giovanili del Mondeville, vicino a Caen, ed è morto improvvisamente, in casa, a seguito di un arresto cardiaco dopo che quello stesso giorno aveva rinunciato all'allenamento quotidiano, perché non si sentiva bene. Accompagnato dal genitore di un compagno di squadra nella propria abitazione, è stato colto dal malore fatale subito dopo.

"Non abbiamo parole per esprimere la nostra immensa tristezza. Lo ricorderemo come un eccellente giocatore e un bambino meraviglioso. Offriamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia a nome di tutti i suoi amici del club", hanno subito scritto sulle pagine social i club in cui aveva militato Chrys nella sua brevissima carriera calcistica. Prima di indossare i colori del Mondeville infatti aveva giocato anche nel gruppo giovanile del Blainville-Biéville-Beuville.

Leggi anche Ex finalista Mr Olympia muore misteriosamente a soli 34 anni: mondo del bodybuilding sotto shock

Un dolore atroce per un'immane perdita di un giovanissimo, avvenuta in modo inspiegabile che ha creato un fortissimo turbamento generale. Ma che non ha fermato il club di Mondeville di scegliere di onorare la memoria di Chrys nel modo in cui sarebbe sicuramente piaciuto al giovane giocatore: giocando a calcio. Così. dopo un confronto interno tra educatori, società e compagni di squadra, l'USON Mondeville ha deciso di non sospendere il match di sabato di Regional 2. I compagni e amici di Chrys sono entrati sul terreno di gioco con una maglietta commemorativa, totalmente bianca con la sola scritta "Rip Chrys". Poi, prima della sfida all'ESFC Falaise un minuto di silenzio commosso.

"Non è stato assolutamente semplice giocare in un contesto di questo genere" ha poi sottolineato il tecnico del Mondeville, Matthieu Chevreau. "Tutti pensavano a Chrys, per i suoi compagni e per noi tutti alla fine è stato un ulteriore fattore motivante per ricordarlo nel migliore dei modi". E subito dopo il match, nello spogliatoio tutta la squadra si è unita in un ultimo, commosso omaggio al proprio compagno scomparso