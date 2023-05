Mourinho scoppia in lacrime sotto la curva della Roma: alla domanda sul futuro risponde sincero Il tecnico portoghese abbraccia tutti i suoi calciatori poi li riunisce intorno a sé e dice: “Ho vinto cinque finali europee ed ho perso questa ma torno a casa più orgoglioso che mai”. In tv gli chiedono del futuro e dà una risposta che non scioglie i dubbi.

José Mourinho va sotto la curva dei tifosi della Roma e ringrazia i tifosi per il sostegno ricevuto. Ha le lacrime agli occhi, la tensione di una finale così lunga con il Siviglia si scioglie in quel cenno di sincera commozione. Il tecnico portoghese ha abbracciato tutti i suoi calciatori. Uno alla volta, li ha stretti tutti a sé. A cominciare da Paulo Dybala, distrutto per l'amarezza. Guarda tutti negli occhi poi li raduna intorno a sé e fa loro un discorso motivazionale da allenatore che sa di trovarsi di fronte a un gruppo che (gli) ha dato tutto.

"Ho vinto cinque finali prima di queste ma dopo questa esco dal campo orgoglioso come se l'avessi vinta". È una delle frasi che ha detto ai calciatori. Poi si abbandona al commento del match: "O uscivamo con la coppa o uscivamo morti. Siamo morti fisicamente e mentalmente. Il risultato è ingiusto, con tanti episodi di cui parlare".

E sul futuro dice: "Vado in vacanza lunedì, se fino a lunedì abbiamo tempo di parlare lo faremo, altrimenti si vedrà. In questo momento ho un anno di contratto e la situazione è questa. Ma devo parlare con la proprietà e in questo momento non posso dire ancora che rimango".