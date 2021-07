Josè Mourinho è pronto ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese, arrivato solo qualche giorno fa in Italia e accolto dall'entusiasmo del popolo giallorosso dall'aeroporto di Ciampino fino al centro sportivo di Trigoria, ha già iniziato a lavorare con i Friedkin per allestire una squadra all'altezza. Il primo passo è quello di valutare al meglio l'attuale rosa e cercare di capire quale tipo di giocatori possano rendere al meglio nella sua filosofia di gioco e nelle sue idee tattiche.

Dzeko al momento resta in standby e per questo lo Special One avrebbe già preso una decisione importante. Secondo quanto riferisce il Messaggero, Mourinho avrebbe scaricato Pedro che non rientrerebbe nel suo progetto tecnico. Lo spagnolo, che aveva iniziato al meglio il campionato con la Roma, ha vissuto un'annata altalenante che ha visto la sua stagione poi concludersi nell'anonimato più totale. L'allenatore portoghese avrebbe subito deciso di non puntare sullo spagnolo ex Barcellona e Chelsea preferendo un altro topo di giocatore in quella zona di campo.

La Roma in questo momento è un cantiere e Mourinho sta già iniziando a costruire le basi per una squadra che possa dare garanzie sia nel presente che nel futuro. L'obiettivo è puntare sulla crescita del club e di conseguenza anche quella della squadra. Servono profili giovani ma già con un importante esperienza alle spalle. Pedro sarà dunque relegato agli esuberi della Roma.

L'esterno giallorosso, arrivato solo la scorsa estate nella Capitale, si allenerà con i giocatori che sono stati messi sul mercato dalla società e che dovranno essere ceduti prima dell'inizio della nuova stagione. Tra questi ci sono Nzonzi, Pastore, Fazio, Bianda, Santon e Coric che non rientrano più nel progetto tecnico della nuova Roma targata Josè Mourinho. Con loro anche una serie di giovani in prestito come Greco, Bouah e altri.

Da definire anche il futuro di Edin Dzeko e Chris Smalling, che però si alleneranno con il gruppo. I due top player giallorossi non sono ancora certi di proseguire il proprio percorso calcistico tra le fila della Roma.