Mano pesante della FIFA per i calciatori dell’Uruguay: “Dovranno svolgere servizi per la comunità” Quattro calciatori dell’Uruguay sono stati squalificati dalla FIFA per la gazzarra seguita alla partita con il Ghana, l’ultima della Celeste ai Mondiali del Qatar.

A cura di Alessio Morra

Da quasi due mesi alcuni calciatori dell'Uruguay attendevano il responso della FIFA, che sembrava dovesse avere la mano pensantissima per gli episodi accaduti al termine della partita dei Mondiali con il Ghana. Incontro che decretò l'eliminazione della Celeste. La FIFA ha punito quattro calciatori con delle squalificati e i giocatori sanzionati dovranno anche svolgere dei ‘servizi sociali per il calcio'.

Uruguay-Ghana è una partita che i sudamericani non dimenticheranno. Il ko per 2-0 è costato l'eliminazione da Qatar 2022. Un'eliminazione per differenza reti, sarebbe bastato un gol in più e gli ottavi sarebbero stati raggiunti. Quando la partita è finita l'arbitro è stato preso d'assalto da una serie di calciatori sudamericani, furiosi per un mancato calcio di rigore – che a loro dire era netto, per un fallo sul Matador Cavani.

Il tedesco Siebert al momento di uscire dal campo è stato preso a male parole da una serie di giocatori, ma non solo. C'è chi lo ha strattonato come capitan Godin e chi come Cavani dopo averlo apostrofato ha fatto cadere giù il monitor del VAR. I più irruenti sono stati il portiere Muslera e il difensore Gimenez che hanno usato le maniere forti spintonando il direttore di gara.

Da quel momento si è parlato delle possibili sanzioni per i calciatori dell'Uruguay, c'era addirittura chi aveva ipotizzato 12 giornate di squalifica per Gimenez, il più focoso dei sudamericani. Alla fine hanno subito 4 giornate di squalifica Gimenez e Muslera, una invece Cavani e Godin, che non ci saranno nelle prossime partite di Qualificazioni ai Mondiali.

Tutti e quattro inoltre sono stati multati, dovranno pagare un'ammenda di 20.000 franchi svizzeri, circa 21.600 euro. Ma le sanzioni non finiscono qui. Anzi, c'è un'altra punizione per tutti loro. Perché i quattro calciatori dovranno prestare servizio alla comunità in progetti calcistici. L'Uruguay potrebbe decidere di presentare ricorso per provare a ridurre o a cancellare le squalifiche inflitte ai quattro giocatori.