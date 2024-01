Mané sposa la giovanissima Aisha: l’ha aspettata per anni, pagandole le bollette mentre era a scuola Grande sorpresa per il matrimonio del tutto inatteso di Sadio Mané con la 19enne Aisha: l’attaccante senegalese è riuscito a tenere segreta per anni la relazione. La ragazza “era destinata a Mané sin dalla sua adolescenza” e il calciatore “aveva chiarito fin dall’inizio le sue intenzioni prendendosi cura di lei e pagandole le bollette mentre era a scuola”, scrivono i media locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

291 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle ultime ore ha avuto grande risalto in Africa – arrivando immediatamente anche a riempire le pagine dei tabloid inglesi, vista la lunga militanza nel Liverpool – il matrimonio del tutto inatteso di Sadio Mané. La notorietà del 31enne attaccante e l'abbondanza di foto diffuse della cerimonia hanno fatto sì che la vicenda travalicasse i confini del Senegal e dilagasse in tutto il continente africano, con i media locali a cercare di rompere la segretezza della vicenda per avere dettagli sulla sposa, da dove sia spuntata e che tipo di rapporto avesse in precedenza con l'attuale compagno di Ronaldo all'Al Nassr.

Aisha Tamba ha sposato Mané nella capitale Dakar il 7 gennaio, sei giorni prima dell'inizio della Coppa d'Africa che parte sabato prossimo in Costa d'Avorio e in cui il Senegal sarà chiamato a difendere la vittoria ottenuta nell'ultima edizione. La ragazza ha 19 anni – e non 18 come inizialmente era stato diffuso – ed è stata descritta come la "fidanzata di lunga data" di Mané: secondo i media africani, il giocatore avrebbe individuato la sua futura sposa quando lei aveva 16 anni, ma all'epoca non le si sarebbe avvicinata formalmente. Si sarebbe invece confidato con suo zio, un amico di suo padre, cosa che alla fine ha portato alla loro unione.

Aisha è originaria di Casamance, cittadina vicina a Bambali, villaggio natale del marito. Proviene da un ambiente umile e parla mandingo come Mané. Pulse Sports ha scoperto che la giovane "era destinata a Mané sin dalla sua adolescenza" e che il calciatore "aveva chiarito fin dall'inizio le sue intenzioni prendendosi cura di lei e pagandole le bollette mentre era a scuola". L'attaccante ex Liverpool e Bayern in questi anni è riuscito a tenere completamente lontana dai riflettori la sua vita privata e questa cerimonia inaspettata non ha fatto altro che alimentare l'interesse sulla coppia.

L'età legale per il consenso in Senegal è di 16 anni e il 31% delle donne si sposa prima di compiere 18 anni. Manè ha atteso che Aisha diventasse maggiorenne prima di fare il grande passo. Sua moglie è molto discreta riguardo alla sua vita privata, come Sadio: è completamente assente sui social. Si sa che è una studentessa all'ultimo anno delle scuole superiori e padroneggia perfettamente il Corano. Le foto del matrimonio mostrano Aisha indossare un abito bianco aderente in pizzo, con maniche lunghe e un velo di seta. La sposa ha anche l'henné su entrambe le mani.

Durante la sua permanenza al Liverpool prima del recente trasferimento in Arabia Saudita, Mané non aveva annunciato pubblicamente alcuna relazione, mantenendo segreto il legame con Aisha. Nel 2022 aveva peraltro parlato del tipo di persona che avrebbe sposato: "Ho visto un sacco di ragazze chiedermi perché non sono sposato, ma mi dispiace, potreste perdere tempo. La donna che sposerò non sarà sui social. Voglio sposare una donna che rispetti Dio e preghi bene. Ognuno ha il proprio modo di fare la propria scelta d'amore". Aisha evidentemente aveva tutto i requisiti richiesti da Sadio.