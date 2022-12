Maldini in lacrime per Mihajlovic, Marcolin si commuove in diretta: ha vissuto gli ultimi tre giorni A poche ore dall’amichevole del Milan a Dubai contro il Liverpool è arrivata la notizia della morte di Mihajlovic. Un dolore terribile vissuto in diretta TV da Paolo Maldini e Dario Marcolin durante il minuto di silenzio pre partita.

La morte di Sinisa Mihajlovic, sopraggiunta nel primo pomeriggio di venerdì 16 dicembre, ha sconvolto il mondo dello sport e del calcio in particolare. L'ex allenatore serbo ha ceduto alla malattia, dopo tre anni di calvario e un ultimo estremo tentativo di reagire ad un tumore tra i più aggressivi che non gli ha lasciato scampo. Una notizia arrivata dopo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi che raccontavano di condizioni critiche e che è stata accolta con lo strazio nel cuore e nell'anima tra i tanti che hanno avuto occasione di conoscerlo e diventargli amico.

Un dolore che è arrivato come una fitta terribile e con il quale hanno dovuto fare i conti anche coloro che erano chiamati quasi in contemporanea a rispettare i propri impegni, come accaduto in occasione dell'amichevole in terra araba disputata dal Milan nella "Dubai Super Cup" contro il Liverpool, in cui Paolo Maldini era impegnato a bordo campo nel ruolo di direttore tecnico rossonero e Dario Marcolin come commentatore di DAZN per la diretta TV del match. Entrambi uniti da un doppio filo con Mihajlovic, entrambi provati nell'anima e nel fisico dalla triste notizia.

Morte Mihajlovic: Paolo Maldini in lacrime, Dario Marcolin distrutto in diretta TV

Così, quando attorno alle 15:00 di venerdì 16 dicembre è arrivata la notizia del decesso di Mihajlovic a causa della leucemia mieloide, la stessa è rimbalzata in un lampo fino a giungere anche in Arabia dove da lì a poco si sarebbe giocata l'amichevole tra Milan e Liverpool, match che ha voluto onorare la memoria dell'ex centrocampista serbo con un minuto di silenzio. Un'atmosfera particolare, che ha sospeso il clima di festa per 60 lunghissimi secondi, che hanno visto la totale commozione in particolare di Marcolin e Maldini, in diretta TV.

L'attuale Direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini, è stato inquadrato più volte in tribuna, visibilmente commosso per la notizia: sguardo basso, occhi lucidi e pensieri rivolti a Mihajlovic con cui si sono intersecati tantissimi intrecci legati al mondo del calcio, prima da giocatori poi nei rispettivi ruoli extra campo, senza dimenticare un sodalizio che era stato rinforzato dall'avventura vissuta in rossonero, dove Mihajlovic aveva lasciato il segno regalando ennesima prova della propria grandezza di professionista e uomo.

Ma se per Maldini la commozione è stata manifestata dalle inquadrature televisive, anche per Dario Marcolin non è stato meno facile riuscire a mantenere fede ai propri impegni senza cedere all'emotività. L'attuale voce tecnica di DAZN e fraterno amico di Mihajlovic è rimasto in silenzio durante il minuto di raccoglimento per poi esprimere ai microfoni in diretta tutto il proprio dolore: "Difficile trovare le parole, perché è stato un grande uomo di calcio e una grande persona. Lo hanno amato tutti, guarda le lacrime di Maldini… Ho vissuto questi ultimi tre giorni in cui ha lottato fino alla fine. Un grande abbraccio va alla sua famiglia".

Dario Marcolin ha condiviso proprio con Sinisa Mihajlovic gli anni della Lazio tra il 1998 e il 2004, periodo in cui il centrocampista serbo giocò in Capitale segnando uno dei periodi più straordinari della storia biancoceleste. Con Mihajlovic in campo la Lazio riuscì a vincere uno scudetto (1999-2000), due Supercoppe italiane e altrettante Coppe Italia. Una formazione che rimase legata per sempre, anche quando le strade sportive si separarono me che rimase unita nel tempo da un sano senso di profonda amicizia. Riemersa in questi ultimi giorni quando, davanti alle notizie delle condizioni critiche di Sinisa, tutti i suoi ex compagni hanno partecipato al dramma, vicinialla sua famiglia.