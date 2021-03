Lionel Messi ci ha provato con tutto se stesso ma l'impresa era difficile anche per uno come lui. Il Barcellona è stato eliminato dal PSG agli ottavi di Champions League ma il numero 10 dei culé ci ha provato in tutti i modi a riaprire il discorso qualificazione, ampiamente compromesso dopo il 4-1 dell'andata. Dopo il golazo del pareggio, la Pulce ha sbagliato il rigore del possibile 2-1 poco prima dell'intervallo ma anche dopo l'errore dagli undici metri ha provato sempre a dare slancio alla manovra blaugrana e secondo molte statistiche è stato il secondo calciatore con i numeri migliori in campo dopo Keylor Navas. Messi ha cercato di essere sempre nel vivo del gioco, dialogando molto con il centrocampo e facendosi trovare spesso tra le linee per ricevere e puntare la porta.

Dopo il fischio finale c'era grande delusione sul volto dell'argentino ma Leo Messi, in cuor suo, sapeva che le sue possibilità di vincere la Champions League di questa stagione erano finite dopo la gara andata. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi un vecchio amico come Angel Di Maria ha provato a tirarlo su di morale e ha tentato di confortarlo. I due sono ottimi amici e sono da molti anni compagni di nazionale: il Fideo ha strappato un mezzo sorriso al connazionale nonostante la delusione per la prima uscita agli ottavi di finale dopo 14 anni.

Si è parlato molto della possibilità che quella al Parco dei Principi potesse essere l'ultima gara in Champions League di Messi con la maglia del Barcellona e a rispondere su questo tema ci ha pensato Ronald Koeman: "Solo Messi deve decidere il suo futuro, nessuno può aiutarlo in questo. Sta vedendo che la squadra sta andando nella giusta direzione. E con i cambiamenti che abbiamo fatto e i giovani che abbiamo inserito stanno migliorando molto, non può avere dubbi sul futuro di questa squadra. Ci sono poche risposte sul futuro di Leo Messi in questo momento ma presto sapremo se quella del 10 marzo 2021 sarà una serata da ricordare.