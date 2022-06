Lukaku-Inter sempre più vicini: il Chelsea detta le condizioni, adesso Zhang può chiudere l’accordo Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno all’Inter. Il Chelsea ha fissato le sue condizioni per il prestito oneroso e ora l’attaccante belga può davvero tornare a vestire di nerazzurro.

A cura di Vito Lamorte

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è sempre più vicino. Il Chelsea ha fissato le sue condizioni per il prestito oneroso dell'attaccante belga per il prossimo anno e adesso la palla passa nelle mani del presidente Steven Zhang: la richiesta degli inglesi è di 10 milioni di euro fissi più bonus legati alle vittorie della squadra.

Nei giorni scorsi la società nerazzurra si era fermata a 5 milioni più bonus ma, come riporta Sky Sport 24, ma ora tuto sembra pronto per chiudere la trattativa e colmare la differenza tra la richiesta e l'offerta. Sembrava tutto complicatissimo nei giorni in cui si è iniziato a parlare del ritorno a Milano dell'ex numero 9 della Beneamata ma adesso sembra davvero tutto apparecchiato per chiudere in poco tempo.

L'operazione si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni, visto che l'Inter vuole usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita per l'ingaggio dell'attaccante belga e quindi non può andare oltre il 30 giugno. Non ci saranno contropartite tecniche nell'operazione, nonostante ai londinesi piacciono molto Dumfries, Skriniar e de Vrij.

In realtà i numeri di cui si parla non sono delle novità, visto che circolano da qualche giorno per entrambe le parti: si tratta, più che altro, di un'accelerata nel voler chiudere la trattativa per poter fare altre valutazioni sul mercato entro la fine di giugno.

Secondo quanto riportato da fonti molto vicine alla società nerazzurra, l'incontro che si doveva tenere domani sarebbe stato anticipato a oggi pomeriggio e così la situazione ha visto un'impennata improvvisa verso la chiusura. C'è grande ottimismo, soprattutto perché a volere questa operazione è proprio il diretto interessato: Romelu Lukaku si è mosso in prima persona fin da subito e ha mostrato quali erano le sue intenzioni senza paura di esporsi.

A fare da sponsor a questa operazione ci hanno pensato due insospettabili: il primo è Thomas Tuchel e il secondo è Jay-Z.Il tecnico tedesco non ha mai legato con Big Rom ed è il primo a volerlo mettere alla porta, costi quel che costi. Discorso diverso per quanto riguarda il noto cantante e produttore americano, che ha ottimi rapporti col nuovo proprietario Todd Boehly e potrebbe sfruttare questa via per velocizzare l'uscita del calciatore che si fa curare l'immagine dalla Roc Nation Sports.

Tutto sembra apparecchiato per la fumata bianca.