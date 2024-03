Lozano racconta i problemi del Napoli: “Volevano abbassare gli stipendi, non era giusto” Dall’Olanda Lozano ha provato a spiegare cosa è successo al Napoli in questa stagione: “Sono state fatte diverse scelte non giuste all’inizio del campionato e questo poi si è visto in campo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Anche da lontano Hirving Lozano continua a seguire il Napoli. Il messicano sta vivendo una buona stagione al PSV, primo in classifica a +10 sul secondo posto, ma con un occhio sempre attento alle sorti degli azzurri che ha lasciato dopo la vittoria dello Scudetto. Quest'anno la situazione è completamente diversa e da lontano il giocatore si è fatto un'idea precisa delle cose.

Ai microfoni di Mola TV Lozano ha parlato del campionato che sta vivendo da protagonista e che potrebbe regalargli il secondo titolo nazionale in due anni in Paesi diversi. Ma c'è stato modo di analizzare anche il crollo del Napoli: l'anno scorso in alternanza con Politano ha coperto la fascia destra, diventando uno dei protagonisti della cavalcata guidata da Luciano Spalletti, ma dopo il suo addio avvenuto in estate la squadra ha completamente cambiato volto.

Il messicano non ha voluto sbilanciarsi sui problemi degli azzurri, ma ha lasciato intuire alcune turbolenze nate la scorsa estate, subito dopo la vittoria dello Scudetto. Il problema per lui riguarda alcune decisioni prese dalla società che hanno scontentato gran parte dei giocatori: "Sono state fatte diverse scelte non giuste all'inizio del campionato e questo poi si è visto in campo".

Tra gli altri problemi sottolineati da Lozano c'è quello che riguarda gli stipendi, anche se il giocatore non si lascia andare a troppe parole: "Avevano detto che volevano abbassare gli stipendi e altre cose. Io avevo capito che questo non era giusto nei confronti della squadra. Questo potrebbe essere uno dei problemi di quest'anno".

L'ex azzurro ha seguito le ultime partite del Napoli che con Calzona sta provando a rimettersi in sesto. Il nuovo allenatore sembra regalare al messicano qualche speranza in più per questo campionato: "Ho visto i risultati delle ultime partite: ci sono calciatori importanti, se mettono a posto le cose e migliorano arriveranno sicuramente tra le prime quattro".