Manchester United flop anche sugli spalti, il cibo è imbarazzante: “Buono come la squadra” Manchester United bloccato sull’1-1 dal Southampton, con Ronaldo ancora a secco. Una foto pubblicata in tribuna, sottolinea anche un altro flop dei Red Devils di ben altra natura.

A cura di Marco Beltrami

È un momentaccio per il Manchester United. Cristiano Ronaldo e compagni non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro il Southampton, allungando così a tre la striscia di match senza vittorie, considerando anche il pareggio contro l'ultima in classifica Burnley e il flop costato l'eliminazione in FA Cup contro il Middlesbrough. Critiche a non finire per la squadra di Rangnick, che non riesce a proporre un gioco convincente, e fa un'enorme fatica a rendersi pericolosa, nonostante le sue individualità. Se in campo le cose vanno male, sugli spalti la situazione è stata anche peggiore a giudicare da quanto accaduto anche in tribuna stampa.

La tifoseria del Manchester United è molto delusa. Il pari interno contro i Saints complica ulteriormente la rincorsa Champions di una squadra che non ha giovato dell'arrivo in panchina del nuovo manager, dopo l'addio a Solskjaer. Con Cristiano Ronaldo a secco da sei partite, peggior striscia dal 2009 per lui, le difficoltà dei Red Devils sono sotto gli occhi di tutti. Complessivamente, la sensazione è che la società dell'Old Trafford non viva un periodo particolarmente fortunato come documentato da Jake Humphrey, giornalista inglese di BT Sport.

Quest'ultimo ha pubblicato una foto sui social che ha fatto molto discutere. Il cronista che ha commentato la gara con Paul Scholes e Glenn Hoddle ha fatto riferimento al cibo offerto dal Manchester United agli addetti ai lavori: in una scatola di plastica, molto spartana, le pietanze sono state servite in maniera approssimativa. Una situazione che ha spinto Humphrey a commentare il tutto con un certo sarcasmo: "Uova strapazzate e purè di patate. Wow. Grazie per il pranzo Manchester United".

Poco dopo, lo stesso addetto ai lavori ha pubblicato uno scatto relativo ad un'immagine del cibo offerto invece dal Manchester City, in occasione di un match di Champions, con la differenza che è evidente e per certi versi sbalorditiva al punto da far pensare a due club di caratura differente. Non una bella pubblicità per lo United che ha dovuto fare i conti con dei problemi legati al cibo già in occasione del match di FA Cup contro il Middlesbrough. In quell'occasione a causa di un errore tecnico i 75mila tifosi non sono riusciti a procurarsi qualcosa da mangiare all'interno dell'impianto durante l'intervallo o i supplementari. Il club ha poi regalato gran parte del cibo, per rimediare all'errore.

A tal proposito qualcuno tra i commenti ha fatto notare: "Dalla mancanza di cibo disponibile l'altra settimana, a questo. Penso che preferirei soffrire la fame". Tanti gli sfottò dei tifosi dopo questa situazione, con i tifosi del Manchester United che hanno preso in giro il loro stesso club. Anche quelli avversari però non aspettavano altro e c'è anche chi ironicamente non è rimasto particolarmente sorpreso visto che ha twittato: "Sembra buono come lo United che abbiamo visto giocare in questa stagione".