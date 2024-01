L’innovativo sistema di Sabatini alla Salernitana: un ufficio in campo per osservare tutti da vicino La Salernitana ha costruito appositamente per Walter Sabatini un ufficio sul campo d’allenamento. Un modo innovativo del direttore generale granata per avere sotto controllo tutti i giorni ogni singolo calciatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Salernitana ha poco più di 24 ore per preparare al meglio gli ultimi ritocchi in vista del derby che giocherà domani, sabato 13 gennaio, alle ore 15 contro il Napoli al Maradona. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre che stanno vivendo due momenti differenti ma ugualmente negativi. I granata in fondo alla classifica nonostante la vittoria di Verona e la recente sconfitta contro la Juve a seguito però di una grande prestazione.

Gli azzurri reduci invece dal pesantissimo ko di Torino. Nel mezzo il calciomercato che entrambe le società stanno vivendo a 360° in queste ore per sistemare la rosa nel tentativo di raddrizzare la stagione. In questo senso la Salernitana, con a capo il presidente Danilo Iervolino, ha voluto nuovamente con sé un condottiero come Walter Sabatini.

Walter Sabatini e Danilo Iervolino.

Direttore generale dei granata che avrà nuovamente il compito di centrare l'impresa salvezza come quella di due anni fa. Il dirigente umbro, dopo un breve periodo di riposo a seguito di un recente intervento chirurgico, è praticamente sempre presente sul campo d'allenamento dei granata. Una presenza costante in grado già di portare significativi risultati alla squadra. Il suo discorso di qualche giorno fa è stato un'iniezione di fiducia importante per centrare l'obiettivo salvezza.

E la Salernitana in questo ha aiutato il direttore in qualsiasi modo anche costruendogli appositamente un ufficio sul campo d'allenamento del centro sportivo granata. Alle sue spalle la scritta sul muro a caratteri cubitali: "L'agorà del calcio". Uno spazio più grande ma già esistente durante la sua prima esperienza in granata e che adesso è stato riproposto dalla Salernitana per lo stesso Sabatini.

Un autentico posto riservato solo a Sabatini che all'interno di quell'ufficio osserva da vicino tutta la squadra e contemporaneamente svolge il suo lavoro. In questo periodo soprattutto, con il mercato nel vivo, il dirigente granata ha bisogno della massima attenzione per osservare tutti da vicino e capire con tutta la concentrazione del caso a quale elemento affidarsi o chi lasciar partire. Direttore generale in tutto dato che la sua presenza costringe inevitabilmente la squadra a restare sull'attenti durante ogni seduta d'allenamento guidata da Pippo Inzaghi. Il suo occhio vigile e costante su ogni giocatore è l'ennesima strategia innovativa costruita da uno dei più grandi conoscitori di calcio del nostro Paese.

Sabatini sin dal primo momento ha promesso la salvezza ai tifosi della Salernitana: "Abbiamo il 5% di possibilità". La percentuale stabilita è più bassa rispetto a quella famosa del 7% del 2021. Oggi l'impresa sembra essere più ardua, specie per via di un campionato assolutamente imprevedibile e di una classifica che, specie nelle parti basse, è pericolosamente altalenante.

Sabatini non ha paura e nel frattempo dal suo ufficio vista campo ha già messo a segno il colpo Pierozzi dalla Fiorentina per sostituire Mazzocchi e ne sta per centrare altri in queste ore anche per dare a Inzaghi un gruppo più completo che in questo periodo, anche in vista del derby di Napoli, dovrà fare i conti con le assenze di Dia per infortunio al pari di Pirola e di quelle di Lassana Coulibaly e Cabral impegnati in Coppa d'Africa più la squalifica di Maggiore.