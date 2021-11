L’infortunio spezzò il suo sogno, oggi l’ex calciatore torna a sorridere: ha vinto alla lotteria L’ex difensore inglese Terry Kennedy, soprannominato il “John Terry rosso” ha vinto un premio di un milione di sterline. In un video tutta la sua gioia e incredulità.

A cura di Marco Beltrami

Terry Kennedy non era stato troppo fortunato nella sua vita. Il suo sogno di diventare un calciatore professionista a suon di sacrifici, si era trasformato in realtà. Con la maglia dello Sheffield ha diviso lo spogliatoio con alcune stelle attuali della Premier, prima però di arrendersi ai troppi infortuni che lo hanno costretto a lasciare il mondo del pallone. Questa settimana però la dea bendata ha deciso di ripagare in un altro modo l'ex difensore, regalandogli una gioia immensa con un'eccezionale vincita alla lotteria. La sua vita cambierà per sempre.

Il classe 1993 ha vissuto gran parte della sua carriera con lo Sheffield United, arrivando anche a sfiorare la Premier. Al suo attivo anche partite in Championship, League One, oltre che EFL Cup e FA Cup, con la possibilità di condividere lo spogliatoio anche con giocatori del calibro di Maguire, perno della nazionale inglese del Manchester United e di affrontare anche Paul Pogba in una sfida giovanile contro lo United. Aveva tutto per fare un ulteriore salto di qualità, quel giocatore che uno suo allenatore aveva soprannominato il "John Terry rosso (a causa del colore dei suoi capelli, ndr)". Purtroppo però a spezzare il sogno sono arrivati i ripetuti problemi fisici, e un ginocchio ballerino che lo ha costretto a smettere.

Terry Kennedy alle prese con Paul Pogba

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Terry Kennedy ha iniziato una nuova vita, trovando un lavoro alternativo. Poche ore fa però il suo nome è tornato alla ribalta per una sorprendente svolta nella sua vita: la vincita di un premio di un milione di sterline, ovvero quasi 1.2 milioni in euro, alla lotteria. Una gioia incontenibile per l'ex difensore che ha ricevuto la notizia per telefono. E il tutto è stato immortalato in un video che ha fatto capolino poi sui social, diventando in poche ore virale. E ora la vita di Kennedy è cambiata per sempre, un'altra volta.