Karol Linetty non è stato convocato per la partita di questa sera del Torino contro il Cagliari. Il centrocampista polacco era partito regolarmente per la Sardegna insieme ai propri compagni di squadra ma, dopo il tampone per verificare l'eventuale contagio da Coronavirus effettuato questa mattina, è stato escluso dalla lista dei convocati in attesa di nuovi controlli in maniera precauzionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista granata è rientrato a Torino già nel pomeriggio con un volo privato messo a disposizione dalla società. Linetty non era stato trai titolari della gara contro il Genoa del turno scorso e Davide Nicola gli aveva riservato solo 11′ nella parte finale al posto di Tomás Rincón. Alla sua prima stagione in granata il polacco classe 1995 è stato impiegato 24 volte per un totale di 1.851′ con un solo gol a referto.

Nella lista del Toro mancano anche Buongiorno, Murru, e Sanabria. L'attaccante ex Genoa e Betis ieri il tampone negativo al Covid, è guarito ma non è ancora pronto per giocare. I granata hanno bisogno di punti per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona salvezza ma lo stesso discorso vale per il Cagliari: alla Sardegna Arena sarà un vero e proprio face-to-face tra due club che lotteranno per fino alla fine per la permanenza in Serie A.

I convocati di Nicola per Cagliari-Torino

Questi gli uomini a disposizione di Davide Nicola per trasferta della Sardegna Arena di stasera contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. L'elenco pubblicato poco fa sui canali ufficiali del club granata.

PORTIERI: Milinkovic, Sirigu, Ujkani;

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez,

CENTROCAMPISTA: Singo, Vojvoda, Baselli, Gojak, Lukic, Mandragora, Rincon,

ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza.