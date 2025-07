Leo Messi esibisce l’orologio di Barbie: ne esistono solo 10 al mondo, ad un prezzo indecente

Lionel Messi continua a far parlare di lui sia in campo che fuori. La stella argentina, attualmente all'Inter Miami, squadra statunitense che in questi giorni ha ufficializzato l'acquisto anche di un altro argentino come Rodrigo De Paul, ha catturato l'attenzione dei tifosi per un particolare dettaglio. Nel corso dell'ultima sfida della sua squadra Messi era infatti in tribuna ad assistere alla partita. Fuori per squalifica poiché si è rifiutato di prendere parte all'All-Star Game della MLS della scorsa settimana senza essere infortunato, la Pulce è riuscito lo stesso a fare notizia proprio per via di un dettaglio particolare che non è sfuggito all'occhio dei più attenti: il suo orologio.

Messi infatti al polso aveva un orologio di colore rosa sgargiante. Per tanti è sembrato un po' stravagante come scelta cromatica pur tenendo fede ai colori social del club di Miami. Eppure non si trattava di un orologio qualsiasi fa di una sorta di edizione limitata creata da Rolex solo per pochi fortunati, 10 per la precisione. Sono infatti solo 10 i pezzi creati per questo genere d'orologio denominato: Rolex Daytona "Barbie". Vale una fortuna…

Messi di fatto indossava un orologio da 700 mila sterline, pari a 810.285 euro. Quasi un milione di euro al polso che ha fatto ulteriormente parlare di sé. Motivi di sponsor evidentemente dietro la scelta di indossarlo proprio quando sapeva che inevitabilmente le telecamere sarebbero andate su di lui, assente eccellente della partita. Si trattava dunque di uno dei soli 10 esemplari realizzati. La sua struttura è abbastanza complessa caratterizzata da uno zaffiro rosa e diamanti ed è in oro giallo 18 carati, e si abbina perfettamente alla maglia casalinga dell'Inter Miami.

Messi mentre mostra il suo orologio durante la partita in compagnia di De Paul e di sua moglie.

Come è fatto l'orologio rosa di Messi e chi sono gli altri proprietari

Si ipotizza che solo 10 di questi accessori di lusso siano stati realizzati da Rolex, con Messi e l'attore hollywoodiano Mark Wahlberg come unici proprietari noti. Questo splendido pezzo non è mai stato pubblicizzato da Rolex e nessuno degli articoli è disponibile per l'acquisto. Pare che alcune celebrità abbiano acquistato l'orologio per 310.000 sterline. Insomma somme ampiamente alla portata di Messi che si stima nel corso della sua carriera abbia incassato qualcosa come 2 miliardi di dollari tra stipendi, sponsorizzazioni e altri contratti dal suo debutto nel 2004.