Lazio-Parma è l'ultima partita nel programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. La sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i gialloblù di Roberto D'Aversa si giocherà giovedì 21 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 21.15. I capitolini vengono dalla straordinaria vittoria nel derby contro la Roma per 3-0 e hanno infilato la terza vittoria consecutiva rilanciandosi nella corsa verso l'alta classifica mentre i ducali hanno pareggiato in casa del Sassuolo per 1-1, tornando a fare punti dopo cinque sconfitte consecutive. I gialloblù hanno cambiato allenatore, optando per il ritorno di D'Aversa al posto di Liverani, e vogliono risalire in classifica al più presto per evitare brutte sorprese nella parte finale di stagione.

Le due squadre si sono già affrontate in campionato dieci giorni fa e hanno vinto i biancocelesti per 2-0 con i gol di Luis Alberto e Felipe Caicedo al Tardini di Parma. La vincente di questo scontro dell'Olimpico affronterà nei quarti di finale l'Atalanta, che la settimana scorsa ha battuto per 3-1 il Cagliari in casa.

Lazio-Parma, dove vederla in TV

Dove vedere Lazio-Parma in TV? La partita andrà in onda in chiaro e in diretta su Rai 2 giovedì 19 gennaio 2021 alle ore 21.15, con tutti gli abituali approfondimenti del post-partita dallo studio di Rai Sport.

La diretta streaming di Lazio-Parma

Per i tifosi che non potessero sintonizzarsi davanti alla TV per la diretta c'è anche la possibilità di assistere all'incontro in diretta streaming. Si potrà vedere la partita dello stadio Olimpico utilizzando i consueti dispositivi per collegarsi alla piattaforma Rai Play e seguire l'evento messo indicato in palinsesto. Come? Attraverso la smart tv oppure tramite pc oppure, in virtù di una buona connessione, servendosi di notebook, tablet e smartphone.