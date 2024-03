L’autogol che nessuno si aspetta, Vicencio re della sfortuna: “Farà il giro del mondo” Situazione di gioco molto particolare in occasione della sfida tra il San Marcos de Arica e l’Universidad de Concepcion. Una deviazione che sembrava innocua si è trasformata in autorete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Daniel Vicencio non ha sicuramente dormito questa notte. Il difensore del San Marcos de Arica ha realizzato uno dei gol più assurdi della stagione allo stadio Ester Roa Rebolledo in occasione del match contro l'Universidad de Concepción valido per la seconda divisione del calcio cileno. Non è un caso che le immagini della sfortunata situazione abbiano fatto il giro del mondo.

Al 44′ del primo tempo della partita, c'è stata un'azione della squadra di casa che si è sviluppata sulla fascia sinistra. Un cross velenoso in direzione dell'area di rigore ha trovato la deviazione in spaccata Vicencio. Un tocco volante quello del calciatore in maglia blu che ha involontariamente alzato un campanile altissimo.

Tutti si sono fermati in campo, compagni e avversari, pensando che la palla finisse fuori, per il corner per l'Arica. E invece con grande sorpresa di tutti, la palla dopo essere caduta quasi perpendicolarmente è finita addirittura dentro la porta. L'arbitro non ha potuto fare altro che indicare il centrocampo e convalidare dunque il gol a favore della compagine casalinga.

Il telecronista della partita, rimasto letteralmente a bocca aperta, ha dichiarato: "Farà il giro del mondo!… Sembrava che la palla andasse in calcio d'angolo, tutti si sono addormentati, e la palla è finita in porta colpendo la parte alta della rete. Non possiamo crederci". Dopo lo shock iniziale i giocatori della formazione ospite hanno iniziato a protestare: prima hanno provato a chiedere una posizione di fuorigioco al momento del cross, e poi hanno provato ad evidenziare come il pallone fosse uscito dopo il tocco di Vicencio.

Nonostante tutto l'Universidad de Concepcion ha trovato comunque la forza di riscattarsi, andando poi ad imporsi con il risultato di 3-1. Lo schiaffo del curioso autogol dunque ha fatto bene ai gialloneri.