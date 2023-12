L’Aston Villa prende il controllo dei telefonini degli spettatori: succede una cosa mai vista prima Meraviglioso spettacolo di luci e musica prima del fischio d’inizio di Aston Villa-Sheffield United, gli spettatori coinvolti coi loro telefonini controllati dall’app del club: “È stata fatta la storia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

"È stata fatta la storia", dicono orgogliosi all'Aston Villa, e non soltanto perché la squadra di Birmingham è sorprendentemente prima in classifica in Premier League quando siamo quasi a metà campionato. Il club Claret & Blue si riferisce allo spettacolo incredibile – mai visto prima – andato in scena prima del fischio d'inizio del match casalingo di venerdì sera contro lo Sheffield United. Uno show di luci suggestivo, allestito grazie al controllo da remoto dei telefonini degli spettatori presenti sugli spalti del Villa Park.

Tutto è nato con l'avviso fatto dal club ai propri tifosi – nelle ore precedenti la gara – a "scaricare l'app ufficiale dell'Aston Villa e seguire i passaggi per prendere parte allo spettacolo di luci prepartita di stasera". Le istruzioni sul da farsi sono state pubblicate sul sito della squadra: dopo aver installato l'app, bisognava scansionare il codice QR mostrato in vari punti dello stadio, poi selezionare l'opzione "Illumina il Villa Park" per sincronizzare lo spettacolo di luci col proprio telefono.

A quel punto il più era fatto: restava solo da godersi lo spettacolo, anzi da esserne immerso. "Quando richiesto, apri la schermata ‘Illumina il Villa Park' nell'app e tieni il telefono sopra la testa con la torcia rivolta verso il campo. La torcia del tuo telefono si sincronizzerà automaticamente con la musica", recitava l'ultimo passaggio delle istruzioni impartite ai tifosi sul sito, ripetute varie volte anche allo stadio dagli altoparlanti. Il risultato finale, con ‘Hi Ho Silver Lining' sparata a tutto volume in sottofondo, è stato davvero spettacolare.

I tifosi dell'Aston Villa partecipano allo spettacolo di luci e musica prima dell'inizio del match contro lo Sheffield United

La festa è stata poi completata dalla grande gioia finale, allorquando Nicolò Zaniolo – entrato in campo a una decina di minuti dalla fine – ha segnato il gol del pareggio contro lo Sheffield United addirittura al 97′, facendo esplodere il Villa Park.

La prima rete dell'ex romanista in campionato (in precedenza era andato a segno in Conference League) vale il momentaneo aggancio all'Arsenal in vetta alla classifica a quota 39, con un punto di vantaggio sul Liverpool terzo. Per la squadra di Emery sarà davvero un buon Natale.