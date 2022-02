L’appello disperato dei calciatori brasiliani in Ucraina barricati in hotel: “Riportateci a casa” I calciatori brasiliani dello Shakhtar e della Dinamo rimasti bloccati in Ucraina dopo i bombardamenti della Russia si sono rifugiati in un hotel di Kiev insieme a mogli e figli e dal quale hanno mandato un grido d’aiuto con video indirizzato al governo del Brasile.

La guerra scatenata in Ucraina dall'attacco della Russia ha mandato il Paese nel caos. Milioni di ucraini, dopo i primi bombardamenti, si sono riversati nelle strade per cercare di raggiungere la Polonia e mettersi al riparo dall'offensiva militare russa. Con gli aeroporti chiusi e le principali vie di comunicazione bloccate, i tanti cittadini stranieri presenti in Ucraina sono di fatto rimasti bloccati in quello che è diventato un vero e proprio teatro di scontri bellici. Tra questi anche chi lavora nel mondo del calcio ucraino.

Così come il tecnico Roberto De Zerbi e il suo staff composto da altri otto italiani, con il campionato di calcio sospeso solo dopo i primi bombardamenti, anche i tanti calciatori brasiliani che militano nelle due squadre principali del Paese nonché rivali, la Dinamo Kiev e lo Shakhtar Donetsk, si sono rifugiati all'interno di un hotel di Kiev nei pressi del quale si sono sentite diverse esplosioni. Ed è proprio dall'albergo situato nella periferia della capitale ucraina che hanno lanciato un disperato appello al Governo del Brasile affinché si mobilitino immediatamente per riportare loro e rispettive famiglie a casa.

Il grido d'aiuto dei calciatori arriva attraverso un video nel quale si vedono i calciatori Dodô, Vitão, Marlon Santos, Ismaily, Maycon, Marcos António, Alan Patrick, David Neres, Dentinho, Tetê, Pedrinho, Fernando e Vitinho, insieme alle loro mogli e ai loro figli, riuniti in quella che sembra essere la hall dell'hotel lanciano un disperato appello al governo Bolsonaro: "Siamo rinchiusi in un hotel. La situazione è disperata. Riportateci a casa" è parte del disperato messaggio lanciato dai calciatori brasiliani di Shakhtar e Dinamo rimasti bloccati a Kiev dopo i primi bombardamenti da parte dell'esercito russo.

Il video è stato inviato tramite whatsapp al giornalista Arthur Quezada dall'attaccante Junior Moraes corredato da un'ulteriore appello: "Vi chiedo di condividere questo video in modo che raggiunga il governo brasiliano. I confini sono chiusi, anche le banche, non c'è carburante, non ci sarà cibo, non ci sono soldi. Siamo riuniti in attesa di un piano per lasciare l'Ucraina. Aiutateci a tornare a casa!" le parole del 34enne calciatore dello Shakhtar Donetsk che dal 2019 è stato naturalizzato ucraino.