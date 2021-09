L’anticipazione sull’accordo di Mbappé con il Real Madrid: “Una clausola da 1000 milioni di euro” In base alle anticipazioni pubblicate dalla ABC nelle scorse ore il Real Madrid chiuderà l’acquisto di Kylian Mbappé a gennaio e il l’attaccante firmerà un contratto fino al 2028 con il club spagnolo con uno stipendio netto di 30 milioni di euro per la prima annata e di 20 per le successive. Per il calciatore francese verrà fissata una clausola rescissoria da 1000 milioni di euro.

Che il Real Madrid e Florentino Perez vogliano a tutti costi Kylian Mbappé non è un mistero e dopo l'accordo mancato nella sessione estiva di mercato la stella francese non rinnoverà con il Paris Saint-Germain e firmerà con il club spagnolo a parametro zero nonostante il club parigino stia cercando in tutti i modi di convincerlo a restare. Il fortissimo attaccante classe 1998 ha fatto capire in tutti i modi di voler trasferirsi alla Casa Blanca e nonostante la dura opposizione di Nasser Al-Khelaïfi e Leonardo il calciatore di Bondy vestirà la camiseta del club della capitale spagnola.

Secondo quanto riportato dalla ABC, il Real Madrid chiuderà l'acquisto di Mbappé a gennaio e il calciatore transalpino firmerà un contratto di sei stagioni, fino al 2028, con i merengues con uno stipendio netto di 30 milioni di euro per la prima annata e di 20 nelle successive cinque. Tutti i tentativi che il PSG proverà a fare per convincerlo appaiono insufficienti nonostante i parigini, secondo diversi media francesi, sarebbero disposti a pagare più del doppio (45 milioni di euro netti) e superare lo stipendio di Messi per trattenerlo sotto la Tour Eiffel.

C'è un aspetto che, però, colpisce ancora di più in queste anticipazioni del contratto che Kylian Mbappé dovrebbe firmare con il Real tra qualche mese e si tratta della una clausola rescissoria faraonica: Florentino Perez, esattamente come ha fatto con Cristiano Ronaldo, Garteh Bale e con Karim Benzema, la fisserà ad una cifra di 1.000 milioni di euro per far capire quanto importante sia quel calciatore per il Real Madrid. Si tratta di una posizione ancora più dura rispetto a quella che sta mantenendo il PSG per evitare di perdere il giocatore ma la volontà di Mbappé appare fin troppo chiara e perderlo a "zero" per il club francese sarà un duro colpo.