Il Napoli ha perso due partite nel giro di pochi giorni. Gli azzurri a San Siro con l'Inter avevano disputato un buon match, mentre con la Lazio i partenopei sono sembrati scarichi, svuotati, spenti non hanno mostrato mordente ed hanno perso per 2-0. Tra i peggiori c'è stato pure Fabian Ruiz, giocatore di grande qualità ma che non riesce spesso a mostrarle quando gioca con i partenopei. Sui social è stato criticato abbastanza dai tifosi azzurri, ma ha ricevuto critiche anche da un account istituzionale quello dell'ambasciata italiana in Montenegro, che ha visto uno dei suoi ultimi post su Twitter, ha risposto e ci è andato giù pesantemente. Il post è stato poi cancellato, ma nella memoria del web resta, soprattutto perché è quello di un account istituzionale.

Il messaggio dell'ambasciata italiana in Montenegro per Fabian Ruiz

La scorsa settimana Fabian Ruiz ha fatto un simpatico post su Twitter, ha mostrato simpaticamente come si allena in casa, cercando di dribblare il suo bellissimo cane. Il video è divertente, cercava like e interazioni affettuose. Nel video si vede proprio lo spagnolo giocare all'esterno della sua abitazione con ‘Bella'. Quel post se l'è trovato davanti un utente che forse è tifoso del Napoli e ha risposto a Fabian Ruiz. Parole dure:

Solo col cane puoi giocare. Ma te le guardi le partite. Lo vedi che sei più lento di una tartaruga? Ma ce lo meritiamo un trattamento così?

Probabilmente di messaggi di quel tenore ne avrà trovati tanti lo spagnolo, i calciatori spesso quando vivono serate negative non ricevono applausi sui social. Il problema è che quel post è stato scritto dal profilo dell'ambasciata italiana in Montenegro. Probabilmente chi gestisce quel profilo non ha fatto il logout ed ha commentato in modo duro quel, raro, post di Ruiz sui social network. E l'utente critico soprattutto non ha controllato l'account con cui stava digitando quel messaggio. Evidentemente la rabbia e il dispiacere per quella prestazione del Napoli hanno preso il sopravvento. E il tweet poco dopo è stato cancellato.