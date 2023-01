La trasformazione impressionante di Nketiah: scartato perché piccolo, ha messo su chili di muscoli Impressionante trasformazione fisica da parte di Nketiah, che sta esplodendo nell’Arsenal con Arteta pronto a puntare su di lui dopo l’infortunio di Gabriel Jesus.

A cura di Marco Beltrami

Volere è potere. Eddie Nketiah sa cosa significa il duro lavoro e i sacrifici, e si è sempre mostrato pronto a tutto per sfondare nel mondo del calcio. L'attaccante classe 1999 sta raccogliendo quanto seminato all'Arsenal, come confermato dalla doppietta contro l'Oxford in FA Cup. A giovare sulle sue prestazioni c'è anche una fisicità importante, figlia di una notevole trasformazione rispetto al passato, quando era un giocatore gracile e con pochi muscoli.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Eddie Nketiah militava nelle Giovanili del Chelsea. I Blues nel 2015 decisero di privarsi di lui, lasciandolo partire e considerandolo non all'altezza dal punto di vista fisico. Quel ragazzino troppo "piccolo", stando alle indiscrezioni della stampa inglese dell'epoca, non fu riconfermato, con l'Arsenal che decise di prelevarlo subito a titolo gratuito decidendo di scommettere su di lui. Fu proprio Arsene Wenger a spingere per il suo ingaggio, dichiarando poi di non aver mai capito il motivo della mancata fiducia in Nketiah del club dello Stamford Bridge.

Forse anche per questo Nketiah ha sempre puntato molto sulla preparazione fisica , raggiungendo poi di recente risultati impressionanti. Una delle chiavi della sua esplosione infatti è anche la trasformazione del suo corpo: dal 2019 al 2022, l’attaccante ha messo su un’importante mole di muscoli. Le immagini parlano chiaro, e mostrano la crescita del giocatore protagonista di una vera e propria metamorfosi. Chris Varnavas, preparatore di Nketiah ha svolto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo. In una intervista a ESPN, l’allenatore ha spiegato: " Uno dei migliori atteggiamenti che abbiamo mai visto in termini di attitudine e impegno. È su un altro livello.Il suo obiettivo era costruire un po’ di muscoli e migliorare il suo atletismo generale: forza, velocità, potenza".

E il duro lavoro ha portato risultati importanti, con il piano per la crescita di Nketiah che si è rivelato molto positivo: "Ci siamo seduti con lui e la sua famiglia e abbiamo messo insieme un piano. Quello che facciamo in palestra: possiamo trasferirlo in campo? Aveva una buona dose di forza per contrastare i difensori, ma era anche abbastanza agile da girarsi in modo efficiente e segnare anche un gol straordinario. Quindi sono davvero felice per i suoi progressi finora e anche per l'opportunità che gli è stata data al momento. Posso sicuramente vederlo rimanere ai massimi livelli davvero". E Arteta che ha trovato in lui il sostituto dell'infortunato Gabriel Jesus può essere tranquillo.