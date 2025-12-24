La strategia della Coppa d’Africa per riempire gli stadi: biglietti gratis per alcune partite

Gli organizzatori della Coppa d'Africa hanno dovuto adottare strategie poco convenzionali per evitare di avere gli spalti vuoti durante le partite giocate in orari scomodi e tra nazionali non di prima fascia. Per ottenere gli stadi pieni e un colpo d'occhio notevole alla tv hanno deciso di attirare i tifosi all'evento aprendo i cancelli e regalando ai passanti biglietti gratuiti: è successo per la prima volta nella gara tra Egitto e Zimbabwe e si è ripetuto anche nelle partite successive con il via libera delle autorità locali.

Secondo quanto riportato da RMC la competizione rischiava di essere un flop, nonostante i prezzi dei biglietti fissati da tempo a una cifra ragionevole. Il rischio era quello di avere gli spalti praticamente vuoti che sarebbero stati una pessima pubblicità anche per gli appassionati che seguono la competizione da tutto il mondo, per questo è stato messo in atto un trucco efficace che è stato accolto con enorme entusiasmo da tutti.

Stadi pieni in Coppa d'Africa, c'è un motivo

Sono soprattutto le partite giocate di giorno a preoccupare: sugli spalti ci sono pochissime persone e con le tribune scoperte anche una goccia di pioggia scoraggia chi ha già comprato i biglietti. Per questo motivo durante la prima partita dell'Egitto gli organizzatori hanno deciso di aprire i cancelli durante l'incontro attirando circa 30mila tifosi che hanno reso l'atmosfera incredibile. La mossa alla fine ha pagato perché lo stadio ha completamente cambiato volto rendendo lo spettacolo indimenticabile. L'obiettivo dei dirigenti africani è quello di evitare una pessima pubblicità della Coppa d'Africa riempendo il più possibile tutti i settori anche con strategie poco convenzionali.

Come testimoniato dal giornale francese anche durante la partita di ieri tra Congo e Benin fuori dalle strutture c'era del personale che distribuiva biglietti gratuiti a chiunque avesse voglia di assistere all'incontro, così da riempire lo stadio di Rabat che altrimenti sarebbe rimasto mezzo vuoto. Non succederà sempre, perché tutto dipenderà dalle autorità locali e ai rischi legati alla sicurezza, anche se la voce si è già diffusa tra tutti i tifosi in cerca di biglietti a costo zero.