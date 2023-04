La stoccata dell’ex Paulo Sousa: “Passerà lo Sporting, non può temere la Juventus” Paulo Sousa si è lasciato ad un pronostico sulla sfida valida per i quarti di finale di Europa League tra due sue ex squadre, ovvero la Juventus e lo Sporting Lisbona.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Sousa sta facendo un buon lavoro da quando è diventato allenatore della Salernitana e i granata sono sempre più vicini alla seconda salvezza consecutiva. L'allenatore portoghese ha conquistato la piazza e i suoi dirigenti, che sono pronti a proporgli un rinnovo biennale per poter progettare il futuro

A due mesi circa dall'avvicendamento sulla panchina granata il confronto tra la gestione tecnica di Sousa e quello di Davide Nicola vede delle differenze nella parte offensiva, dove è cambiata radicalmente la manovra e la rifinitura, nella in quella difensiva, dove i numeri sono completamente l'opposto: con Sousa la media goal fatti è di 1,14 a partita, mente 1,00 quella dei gol subiti; con Nicola la media gol fatti era praticamente la stessa (1,13) ma si subivano quasi due goal a partita (1,90).

Senza andare troppo a scavare, dopo l'ultima gara sono sei risultati utili di fila, con 8 punti nelle ultime 5 giornate e +7 sul Verona, oltre a risultati prestigiosi contro Inter e Milan e le prestazioni importanti con Bologna e Monza: l'unica sconfitta è quella interna con la Lazio. Il pubblico granata, dopo il pareggio contro i nerazzurri, gli ha tributato un grosso applauso prima e dopo la partita, segnale che c'è grande apprezzamento per i lavoro svolto finora.

Paulo Sousa ai tempi della Juventus.

Paulo Sousa, per chi non lo sapesse, ha anche un grande passato da calciatore e in un intervista rilasciata al giornale portoghese Record, l'allenatore ha parlato anche della sfida valida per i quarti di finale di Europa League tra due sue ex squadre, ovvero la Juventus e lo Sporting Lisbona.

Il doppio ex oltre ad aver parlato del momento dei bianconeri e si è lasciato ad un pronostico: "La Juventus è una squadra tipica di Massimiliano Allegri, un allenatore esperto con innegabile prestigio, e che è fondamentalmente focalizzato sul risultato. Gioca a suo agio con un muro basso, dando l’iniziativa all’avversario. Questo perché è una squadra che predilige uscire veloce, spesso in contropiede e sfruttando la qualità individuale dei suoi giocatori”.

Paulo Sousa non ha dubbi su chi passerà il turno: " In tutta sincerità, credo che lo Sporting passerà. Chi elimina l’Arsenal, leader distaccato della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus. Inoltre, è in grado di eliminare qualsiasi avversario in Europa League. Non è parlare per parlare, credo che sia comunque così. La squadra ha solo bisogno di non perdere la lotta di centrocampo, di fronte a un avversario con le linee molto corte e la disponibilità per azioni rapide di avvicinamento alla porta”.