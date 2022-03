La sorella di Zaniolo trova una brutta sorpresa nel bagno della scuola: “Siete dei piccoli uomini” Brutta sorpresa per Benedetta Zaniolo nel bagno del liceo frequentato a La Spezia. I tifosi bianconeri non hanno gradito il comportamento del calciatore cresciuto in Liguria.

A cura di Marco Beltrami

Nicolò Zaniolo in compagnia della sorella e della mamma

Nicolò Zaniolo è stato il protagonista dell'ultima vittoria della Roma sul campo dello Spezia, e non solo in campo. Il 22enne è risultato decisivo, in virtù del rigore procurato e poi realizzato da Abraham. Il calcio in faccia rimediato da Maggiore ha fatto discutere e non poco anche dopo il fischio finale, con il tecnico degli avversari che ha protestato, chiedendo addirittura le scuse dell'arbitro.

Lo strascico di Spezia-Roma si è trasformato dunque in una serie di botta e risposta a mezzo social, con il calciatore che in primis ha voluto mostrare i segni lasciatigli sul volto dai tacchetti dell'avversario. Un vistoso livido, un taglio tra le sopracciglia, e l'occhio tumefatto a dimostrazione della pericolosità del colpo ricevuto. Se i compagni lo hanno preso simpaticamente in giro, giocando sui "3 punti", affetti e famiglia si sono stretti intorno a Nicolò. Il motivo? Gli insulti, anche pesanti da parte di alcuni utenti. Un odio social, a cui la mamma del calciatore Francesca Costa ha risposto per le rime.

Purtroppo il tutto non è finito qui. Anche la sorella del calciatore, Benedetta ha dovuto fare i conti con alcuni messaggi molto pesanti nei confronti di Nicolò. Questa volta però gli stessi non sono stati scritti sui social network, ma nei bagni del liceo Mazzini di La Spezia, frequentato appunto dalla ragazza. Alcuni tifosi bianconeri non hanno gradito l'atteggiamento di Zaniolo che è cresciuto nella città genovese.

Per questo oltre ad apostrofarlo come "Traditore", gli hanno riservato anche intimidazioni e minacce. Queste alcune delle frasi, scritte sui muri, e sugli accessori della toilette dell'istituto: "Zaniolo piccolo uomo", "Zaniolo pur di fare il romanista hai disonorato la tua città… stai attento Spezia non dimenticherà", "Zaniolo uomo di m…a" e "Zaniolo infame". Il tutto è stato fotografato da Benedetta Zaniolo che ha poi pubblicato il tutto sul suo profilo Instagram nelle stories, riservando un messaggio perentori agli autori del gesto: "Nei bagni della mia scuola… mi sa che i piccoli uomini siete voi! Curatevi dall’odio e dall’invidia… solo pena".