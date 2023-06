La Samp compie l’ultimo passo per la rinascita: presentata domanda d’iscrizione al campionato di B La Sampdoria corre verso la rinascita e compie l’ultimo grande passo per ripartire con la nuova società formata da Radrizzani e Manfredi: presentata domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie B 2023/2024.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Sampdoria sta ormai viaggiando spedita versa la rinascita definitiva. Dopo l'aumento di capitale approvato dal Consiglio d'Amministrazione e sottoscritto dalla "Blucerchiati Srl" di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani e l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, il club bluerchiato ha ora compiuto l'ultimo passo. In giornata infatti la nuova proprietà ha prima pagato gli stipendi federali di aprile e maggio per poi saldare i debiti con le società estere per un totale di 13 milioni di euro (7+6).

Successivamente la nuova Sampdoria di Radrizzani e Manfredi ha completato gli ultimi adempimenti burocratici per inviare domanda d'iscrizione al campionato di Serie B 2023/2024. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Samp e che non era per nulla scontata fino a qualche settimana fa quando il fallimento sembrava dietro l'angolo. L'uscita di scena di Massimo Ferreri e l'avvio della nuova società, ha portato ora i blucerchiati a ripartire con la speranza di costruire subito una squadra forte dopo aver risolto anche le ultime pendenze.

Fondamentale dunque rispettare il termine ultimo per consegnare tutta la documentazione che era fissato appunto entro oggi. Radrizzani e Manfredi hanno dunque mantenuto gli impegni dopo mesi di lavoro minuzioso che aveva come unico obiettivo la salvezza del club ligure. Ora non resta altro da fare che la Covisoc analizzi il fascicolo. Si tratta puramente di una formalità come per tutte le altre squadre che hanno presentato domanda al prossimo campionato di Serie B.

Entro il 30 giugno sarà dato il responso definitivo ma ormai si può dire che la Sampdoria è salva. Ora nella Genova blucerchiata si ritornerà a parlare di calcio con gli ultimi rumors che parlano di Fabio Grosso come nuovo allenatore dopo l'addio al Frosinone. Entro l'inizio della prossima settimana infatti saranno svelati i quadri tecnici, con lo stesso Grosso pronto ad accetare un contratto biennale. Mentre si riflette sul direttore sportivo con Riccardo Pecini tra i papabili, e per lui sarebbe un ritorno, ma al momento ci sarebbero anche altre soluzioni in pista.