La Roma batte il Tottenham, Dybala crea e Ibanez segna. L’Inter in rimonta pareggia con il Lione Ad Haifa, la Roma batte 1-0 il Tottenham. Mourinho batte Conte con un gol di Ibanez, assist di Dybala. In rimonta l’Inter pareggia 2-2 con il Lione, a segno Lukaku e Barella.

A cura di Alessio Morra

La Roma a immagine e somiglianza di Mourinho ad Haifa batte 1-0 il Tottenham nell'amichevole più prestigiosa dell'estate. I giallorossi hanno sconfitto gli Spurs di Conte grazie a un gol di Ibanez, servito magistralmente da Dybala che ha giocato in attacco con Zaniolo e Abraham. L‘Inter non è andata oltre il 2-2 con il Lione, risultato trovato in rimonta grazie alle reti di Lukaku e Barella.

Assist di Dybala, gol di Ibanez: Tottenham-Roma 0-1

Allo Stadio Sammy Ofer di Haifa la Roma ha colto un bel successo sul Tottenham. Mourinho ha fatto scacco matto a Conte. Certo è solo un'amichevole, ma era una sfida di lusso contro una squadra che si è rinforzata tantissimo nel mercato estivo e che dovrebbe essere già pronta visto che la Premier League inizia tra una settimana. Mou manda in campo Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham in un offensivo 3-4-2-1. Schieramento speculare per gli Spurs (3-4-3). La Roma parte forte e dopo una cinquantina di secondi Dybala ha una palla gol, Lloris c'è e due volte gli dice di no. Poi tanta tattica e poche emozioni fino al gol della Roma. Dybala pennella dalla bandierina, Ibanez svetta e insacca, 1-0.

Il Tottenham pareggia con Kane, ma l'arbitro annulla, a causa di una posizione leggermente irregolare di Kulusevski. Nella ripresa, al netto di tanti cambi, le due squadre provano a segnare. Zaniolo ha una buona chance, Kane pure. Ma di gol non se ne vedono più. Si vedono invece una serie di brutti falli, dopo l'ennesima entrata rude di Romero è esplosa una rissa con Pellegrini protagonista, il capitano poco dopo subisce un colpo da Sessegnon e perde molto sangue. La Roma vince 1-0, Conte fa i complimenti a Mourinho, che. felice più che per il risultato per la bella prova di Dybala.

Nel finale c’è stata una rissa tra i calciatori delle squadre di Conte e Mourinho.

Gol di Lukaku e perla di Barella, l'Inter pareggia 2-2 con il Lione

A Cesena l'Inter ha affrontato il Lione, squadra guidata da Bosz che cerca di tornare ai vertici del calcio francese. Inzaghi lancia Onana tra i pali, in difesa ci sono D'Ambrosio e Bastoni con de Vries, davanti sempre Lukaku e Lautaro. Di amichevole c'è solo l'intestazione, perché fioccano i cartellini nel primo tempo (cinque) oltre le occasioni, che hanno Lukaku e Dimarco. Ma il gol dell'1-0 lo realizza il Lione con Lacazzette, il figliol prodigo tornato a casa dopo 4 anni con l'Arsenal. Gusto centra il palo.

Barella ha segnato un gol bellissimo in Inter–Lione.

In avvio di secondo tempo Cherki è intelligente oltre che lesto e dopo il palo di Aouar raddoppia. L'Inter però non ci sta e tempo tre minuti e accorcia le distanze con Lukaku che sta recuperando la condizione e che soprattutto non ha mai perso il vizio del gol. Al 65′ arriva il pari di Barella che con un pallonetto fantastico realizza il 2-2. Inzaghi effettua una serie di cambi e in avanti tocca a Dzeko e Correa. Dopo un'altra infornata di cambi, l'Inter rischia quando Dembele centra la traversa. Finisce in parità.