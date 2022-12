La particolare accoglienza riservata a Kane dopo i Mondiali: “Hai deluso il tuo Paese” Harry Kane viene accolto da un particolare coro intonato da alcuni tifosi alla sua prima partita in Premier dopo i Mondiali. Il rigore fallito contro la Francia resta una ferita aperta.

Il 26 dicembre come da tradizione scende in campo la Premier League con il classico Boxing Day. Lo storico turno del massimo campionato di calcio inglese che si gioca nel giorno di Santo Stefano, si è aperto con l'anticipo tra Brentofrd e Tottenham. Il risultato finale è stato di 2-2 e la partita è stata caratterizzata dall'ottima rimonta degli Spurs capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con i gol di Janelt e Toney. Era la prima volta che il popolo inglese ha rivisto in campo alcuni protagonisti dei Mondiali in Qatar giocati dall'Inghilterra eliminata ai quarti di finale dalla Francia di Mbappé.

Decisivo l'errore dal dischetto di Harry Kane che ha sparato in curva il tiro dagli undici metri facendo svanire le speranze della nazionale di Southgate. Proprio l'attaccante inglese ha occupato il centro dell'attacco della formazione allenata da Antonio Conte segnando anche il gol di testa che ha accorciato le distanze prima che il danese Hojbjerg riportasse il punteggio in parità chiudendo la sfida con il 2-2 finale. Kane ha giocato per la prima volta in Inghilterra con il peso di quell'errore dagli undici metri e sicuramente i tifosi del Brentford non hanno fatto nulla per non farglielo pesare.

L'ha sospettato, forse l'ha anche pensato, ma allo stesso tempo ha avuto la professionalità e la maturità di saper affrontare quel pubblico. Harry Kane è infatti rimasto indifferente quando il popolo del Brentford ha accolto l'attaccante inglese in modo del tutto particolare. Una parta dello stadio ha infatti iniziato a intonare un coro: "Hai deluso un intero Paese". Coro che non tutti hanno condiviso, specie i tifosi del Tottenham che hanno risposto prontamente dal proprio settore: "È uno dei nostri". Un coro in difesa del proprio capitano condiviso anche da altri sostenitori presenti allo stadio che a prescindere dalla propria fede calcistica non se la sono sentita di condannare Kane.

Kane e Toney si parlano subito dopo la partita.

Lo stesso attaccante del Tottenham ha infatti risposto sul campo segnando un gol che l'ha fatto entrare nella storia della Premier League e del Boxing Day. È stato in grado di segnare infatti ben 10 gol nel turno di campionato giocato il giorno di Santo Stefano: di fatto l'unico a riuscirci nel massimo campionato inglese. Kane segnò infatti una doppietta nel 2014 contro il Leicester, poi 2 gol contro il Norwich nel 2015 e 3 nel 2017 contro il Southampton. Un gol poi nel 2018, 2019, 2021 e 2022 contro Bournemouth, Brighton, Crystal Palace e appunto Brentford. Oltre a quel coro, i tifosi del Brentford hanno voluto infierire: "Toney l'avrebbe segnato quel rigore" in riferimento al proprio giocatore.